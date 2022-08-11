Rus yetkili Rogov: "Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı" - Son Dakika
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Rus yetkili Rogov: "Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı"

11.08.2022 18:26
Rus yetkili Rogov: "Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı"

Rusya tarafından işgal edilen Zaporijya bölgesinde kurulan Rus askeri-sivil idare sorumlularından Vladimir Rogov, "Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı" dedi.

Rusya tarafından işgal edilen Zaporijya bölgesinde kurulan Rus askeri-sivil idare sorumlularından Vladimir Rogov, "Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı" dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde kurduğu askeri-sivil idare sorumlularından Vladimir Rogov, son günlerde Zaporijya Nükleer Santrali'nin hedef alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun kontrolü altındaki topraklardan roket ve topçu atışlarıyla santralin vurulduğunu açıklayan Rogov, "Ukraynalılar, Energodar ve Zaporijya topraklarına yönelik yoğun saldırılarına devam ediyor. Santral komutanlığının bulunduğu bölgede, radyasyon kaynak alanının bulunduğu noktaya ve itfaiye alanına 5 fırlatma kaydedildi. Santrale yönelik saldırılar, Kiev rejiminin kontrolü altındaki Dnipyer'den roket ve topçu atışlarıyla gerçekleşti" dedi.

Rogov ayrıca saldırılar sırasında kimsenin zarar görmediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 5, 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde Ukrayna ordusu tarafından insansız hava araçları ve topçu atışlarıyla Zaporijya'ya saldırılar gerçekleştirildiğini ancak Rus hava savunma sistemleriyle bu saldırıların püskürtüldüğünü açıklamıştı. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Zaporijya, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rus yetkili Rogov: 'Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus yetkili Rogov: "Ukrayna ordusu Zaporijya Nükleer Santraline saldırdı" - Son Dakika
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