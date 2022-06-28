Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu

28.06.2022 00:01

Rusya, Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi. Binlerce sivilin bulunduğu bölgede can pazarı yaşanırken, konuyla ilgili ürk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Çağrıda, yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması gerektiği vurgulanırken, diplomatik çözüme öncelik verilmesi gerektiği belirtildi.

Rus ordusu Ukrayna'nın Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırı anında içeride binden fazla sivilin olduğunu söyledi. İlk belirlemelere göre saldırıda en az 10 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı.

BAKANLIK'TAN SAVAŞI DURDURUN ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulmasına ilişkin "Bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

"SAVAŞIN ACIMASIZLIĞINI BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kremençuk'ta yer alan bir alışveriş merkezinin gün içinde çok sayıda sivilin bulunduğu sırada füzelerle vurulması, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çeşitli şehirlerdeki sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı bu tür saldırıların ülkedeki savaşın acımasızlığını bir kere daha gözler önüne serdiği ve kalıcı barışa duyulan acil ihtiyacı ortaya koyduğu vurgulandı.

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Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu! Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu! Ukrayna'da alışveriş merkezinin vurulması sonucu 10 kişi öldü Ukrayna'da alışveriş merkezinin vurulması sonucu 10 kişi öldü
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu - Son Dakika
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