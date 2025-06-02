Rusya, Ukrayna'dan Bölge İddiası - Son Dakika
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Politika

Rusya, Ukrayna'dan Bölge İddiası

Rusya, Ukrayna\'dan Bölge İddiası
02.06.2025 22:19
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Rusya, memorandumda belirttiği taleplerle Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'ı istiyor.

Rusya, Ukrayna'ya sunduğu memorandumda Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'ın kendi topraklarına dahil edilmesini ve Ukrayna güçlerinin söz konusu bölgelerden geri çekilmesini talep etti.

Rusya-Ukrayna heyetleri İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci görüşmenin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya sunduğu memoranduma dair detaylar ortaya çıktı. Rusya, memorandumda Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson'ın kendi topraklarına dahil edilmesini ve Ukrayna güçlerinin söz konusu bölgelerden geri çekilmesini talep etti. Memorandumda söz konusu bölgelerin Rusya'ya dahil edilmesinin ardından uluslararası olarak da tanınması istendi.

Ukrayna'nın tarafsız kalması, askeri ittifak ve koalisyonlara katılmaktan vazgeçmesi talep edilen memorandumda, üçüncü devletlerin Ukrayna topraklarında herhangi bir askeri faaliyette bulunmasının ve yabancı askeri oluşumların, askeri üslerin ve askeri altyapının konuşlandırılmasının yasaklanması istendi.

Ukrayna'nın nükleer ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir devlet olarak statüsünün teyit edilmesi talep edilen memorandumda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve diğer askeri oluşumların azami personel seviyelerinin belirlenmesi, silah ve askeri teçhizatın miktar ve özelliklerine sınırlamalar getirilmesi istendi. Rusya, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve diğer askeri oluşumların içerisindeki milliyetçi oluşumların dağıtılmasını talep etti.

Ukrayna'da Rusça konuşan nüfusun hak, özgürlük ve çıkarlarının tam olarak garanti altına alınması istenilen memorandumda Rus diline resmi statü verilmesi talep edilirken, Nazizm ve Neo-Nazizmin yüceltilmesinin ve teşvik edilmesinin yasal olarak yasaklanması, milliyetçi örgüt ve partilerin dağıtılması talep edildi.

Çatışmalar sırasında verilen zararlara ilişkin taleplerden karşılıklı olarak vazgeçilmesi istenilen memorandumda, Ukrayna Ortodoks Kilisesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması talep edildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Zaporijya, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Donetsk, Luhansk, Ukrayna, Herson, Hukuk, Dünya, Rusya, Son Dakika

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