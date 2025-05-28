Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İstanbul'da Olabilir

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya- Ukrayna arasındaki görüşmelerin sonraki turunun İstanbul'da gerçekleştirilmesi fikrine olumlu baktıklarını söyledi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, basına yaptığı bir açıklamada Ukrayna-Rusya müzakerelerinin bir sonraki turuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, bir basın mensubunun Rusya-Ukrayna görüşmelerinin adresine ilişkin sorusuna "Örneğin, görüşmelerin ilk ayağına ev sahipliği yapmış olan yerin gayet uygun, geriye kalan tüm mesele ortak bir uzlaşmaya varmak" cevabını verdi. Rusya'nın ikinci görüşmenin de İstanbul'da gerçekleştirilmesine ilişkin fikirleri sorulduğunda ise Peskov "Kesinlikle değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna, 2022'den bu yana ilk yüz yüze görüşmelerini 16 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirmişti. - MOSKOVA