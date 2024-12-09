Rusya ve Türkiye Suriye'de Diyalog Sürecinde

Politika

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'yle Suriye'deki durum hakkında diyalog halinde olduğunu belirtti.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesine ilişkin Rusya'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini ve konuyla ilgili Türkiye ile diyalog halinde olduklarını söyledi. Peskov, "Şu anda Suriye'de istikrarsızlıkla ilgili çok zor bir dönemden geçiliyor ve elbette tüm bölge ülkeleriyle diyaloğun sürdürülmesi çok önemli. Bunu kararlılıkla yapma niyetindeyiz" dedi.

"Astana Formatı güncelliğini kaybetti"

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Rusya, Türkiye ve İran arasında oluşturulan "Astana Formatı" görüşmelerinin güncelliğini yitirip yitirmediği sorusuna da yanıt veren Peskov, "Bu formatın amacı ortadan kalkmıştır. Ancak bu ülkede siyasi istişare mekanizması hala mevcuttur ve bu istişareler şu veya bu sebeplerle devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Siyasi sığınma kararını Putin aldı"

Suriye rejiminin devrik lideri Beşar Esad'a Rusya'da sığınma hakkının tanınmasına ilişkin konuşan Peskov, "Elbette bu tür kararlar devlet başkanının onayı olmadan alınmaz. Bu Putin'in kararı" dedi. Esad'a sığınma hakkı verilmesine ilişkin resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği sorusunu yanıtlayan Peskov, "Hayır bunu yapmaya gerek yok" şeklinde konuştu. - MOSKOVA