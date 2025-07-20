Saadet Partisi 24. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi 24. Yaşını Kutladı

Saadet Partisi 24. Yaşını Kutladı
20.07.2025 13:24
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Saadet Partisi, kurucu lideri Erbakan'ın öncülüğünde 24. yılını kutluyor. Mahmut Arıkan mesaj yayınladı.

Milli Görüş Lideri merhum Necmettin Erbakan öncülüğünde kurulan Saadet Partisi 24. yaşını kutluyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan; partilerinin kurulduğu günden bu yana "Hakk'ın, hakikatin ve ilkeli siyasetin adresi" olduğunu söyledi.

Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan öncülüğünde 20 Temmuz 2001 tarihinde kurulan Saadet Partisi, 24. yaşını kutluyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan; partisinin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Arıkan, Saadet Partisi'nin, 56 yıllık Milli Görüş hareketinin yegane kalesi olduğunu vurguladı. "İhamını şanlı tarihimizden, gücünü milletten, vizyonunu medeniyet değerlerimizden alan Saadet Partisi, 24 yıl önce bugün, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde kuruldu" diyen Arıkan; partilerinin kurulduğu günden bu yana "Hakk'ın, hakikatin ve ilkeli siyasetin adresi" olduğunu ifade etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü mesajı şöyle;

"56 yıllık Milli Görüş Hareketinin yegane kalesi olan Saadet Partimiz 24 yaşında! İlhamını şanlı tarihimizden, gücünü milletten, vizyonunu medeniyet değerlerimizden alan Saadet Partisi; 24 yıl önce bugün, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde kuruldu. Saadet Partimiz; kurulduğu günden itibaren Hakk'ın, hakikatin ve ilkeli siyasetin adresi oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Aziz milletimiz biliyor ki; herkesin sustuğu yerde konuşan bir Saadet Partisi var. Zalimin zulmüne 'Dur' diyecek bir Saadet Partisi var. En ümitsiz günlerde bile umudu yükseltecek bir Saadet Partisi var. Bugün ülkemizin ekonomi, dış politika, güvenlik ve toplumsal sorunlar başta olmak üzere yaşadığı her krizi ancak Saadet çözer! ve söz veriyoruz; nitelikli kadrolarımız ve tüm teşkilatlarımızla yorulmadan, durmadan ve gece gündüz demeden çalışacak; 'Yaşanabilir Bir Türkiye' ve 'Adil Bir Dünya'yı mümkün kılacağız. Bu vesileyle Saadet Partimizin kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm dava büyüklerimize, arkadaşlarımıza, teşkilat mensuplarımıza ve bizlere daima destek olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Başta merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm dava büyüklerimizi ve Milli Görüş mensuplarını rahmetle yad ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Yerel Haberler, Mahmut Arıkan, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi 24. Yaşını Kutladı - Son Dakika

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