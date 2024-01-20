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Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlarını tanıtacak - Son Dakika
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Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlarını tanıtacak

Saadet Partisi, 3 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısıyla Milli Görüş belediyeciliği anlayışını tanıtacak ve belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlarını tanıtacak
20.01.2024 - 16:14,  Güncelleme: 16:16
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Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından 31 Mart yerel seçimler öncesi belediye başkanlarını 3 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

Ankara ATO Congresium'da saat 13.00'te, gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında partinin Milli Görüş belediyeciliği anlayışı da açıklanacak. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Görüş Belediyeciliği anlayışını temsil eden Saadet Partisi, yaklaşan yerel seçimlerde seçmene 'Saadet İş Başına Haydi Bismillah' diyerek seslenecek. 3 Şubat Cumartesi Günü, saat 13.00'te, Ankara ATO Congresium'da gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısıyla Saadet Partisi; Milli Görüş belediyeciliği anlayışını tanıtacak ve belediye başkan adaylarını açıklayacak."

Kaynak: DHA
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Ankara, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

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