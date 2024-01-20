Saadet Partisi, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlarını tanıtacak

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından 31 Mart yerel seçimler öncesi belediye başkanlarını 3 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

Ankara ATO Congresium'da saat 13.00'te, gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısında partinin Milli Görüş belediyeciliği anlayışı da açıklanacak. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Görüş Belediyeciliği anlayışını temsil eden Saadet Partisi, yaklaşan yerel seçimlerde seçmene 'Saadet İş Başına Haydi Bismillah' diyerek seslenecek. 3 Şubat Cumartesi Günü, saat 13.00'te, Ankara ATO Congresium'da gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısıyla Saadet Partisi; Milli Görüş belediyeciliği anlayışını tanıtacak ve belediye başkan adaylarını açıklayacak."