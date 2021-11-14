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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması

14.11.2021 17:57
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Allah'ın izniyle yapılacak ilk seçimlerde iktidarın ortağı olacaklarını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Allah'ın izniyle yapılacak ilk seçimlerde iktidarın ortağı olacaklarını belirtti.

Arıkan, partisinin Zonguldak Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomik anlamda en büyük sıkıntının faiz problemi olduğunu söyledi.

"Saadet Partisiz hiçbir parti, siyasi denklem kurma düşüncesine girmiyor." diyen Arıkan, "Gönüllerdeyiz, gittiğimiz her yerde saygıyla karşılanıyoruz, insanlar büyük sempati duyuyor. Allah'ın izniyle yapılacak ilk seçimlerde iktidarın ortağı olacağız." ifadesini kullandı.

Arıkan, hiçbir zaman kutuplaştırıcı değil, her zaman kucaklayıcı bir siyasi parti olmak durumunda olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Genel Başkanımız sık sık 'Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri hangisi?' dendiğinde, kutuplaşma olduğunu ifade ediyor. Hafta içi malumunuz Sayın Cumhurbaşkanına, Genel Başkanımız bir ziyaret gerçekleştirdi. Bazıları, 'Niye Cumhurbaşkanına gidiyorsunuz, neden onunla görüşüyorsunuz?' sorusunu kendi pencerelerinden haklı olarak bizlere sordular. Biz dedik ki 'Türkiye'deki bütün partilerle konuşmak durumundayız.' Deminden beri bahsettiğimiz sıkıntıların çözümü konuşarak mesafe alınabilir, o şekilde çözüm bulunabilir. Ondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanıyla da diğer siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanlarıyla hepsiyle de oturup konuşacağız. Ortak çözüm önerilerimizi bulma noktasında gayret göstereceğiz."

FETÖ'nün, PKK'nın ve Türkiye'nin aleyhine çalışan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin kukla olduğunu aktaran Arıkan, "Kim bu kuklacı? Amerika. Kim bu kuklacı? İsrail." dedi.

Arıkan, hakkı üstün tutan siyaset yapmak zorunda olduklarını dile getirerek, partililerden adaletten hiçbir zaman ayrılmadan çalışmalarında daha çok gayret göstermelerini istedi.

Tek adayla girilen seçimde İsmail Üstünyar merkez ilçe başkanı seçildi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması

Mahmut Arıkan, Türkiye, Mevla, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Zonguldak'ta partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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