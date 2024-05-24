Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: Kongre Öncesinde Seçimi Yapıyoruz - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: Kongre Öncesinde Seçimi Yapıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: Kongre Öncesinde Seçimi Yapıyoruz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, çoklu bir kongreyi ön görmediğini söyleyerek, "Bizler seçimi kongre salonunda değil, kongre öncesinde zaten yapıyoruz" dedi. SP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi.

24.05.2024 12:28  Güncelleme: 12:30
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, çoklu bir kongreyi ön görmediğini söyleyerek, "Bizler seçimi kongre salonunda değil, kongre öncesinde zaten yapıyoruz" dedi.

SP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, SP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun katıldı. Toplantıda kongre hakkında konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, "Saadet Partimiz 30 Haziran'da 8'inci büyük kongresini yapacak. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, yeni kongrede aday olmayacağını, genel başkanlık görevini sağlık problemlerinden dolayı bırakacağını ifade etti. Yaklaşık 1 aydır istişare süreci başladı. Biz 55 yıllık Milli Görüş geleneğinin tek temsilcisi olan bir partinin mensuplarıyız. Bizde gelenek bellidir. İstişare süreci, istişare mekanizmaları son derece önemlidir. Bizler seçimi kongre salonunda değil, kongre öncesinde zaten yapıyoruz. Bütün delegelerimizle, yetkili mercilerimizle, il başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla bir istişare süreci yürüyor. Genel Başkanımız bu ay sonuna kadar teşkilat mensuplarımızla özel görüşmeler yapıyor. Kim olursa partimiz, davamız daha ileriye gider bunun istişaresi yapılıyor. Eğer ki bir aksilik olmazsa Kurban Bayramı öncesi veya sonrasında da yeni genel başkan adayımızın ismi açıklanacaktır. O adayla da kongreye gideceğiz. Çoklu bir kongreyi ön görmüyorum. İstişareden çıkacak isimle beraber yeni dönem çalışmalarımızı yapacağız" şeklinde konuştu.

" Pınarbaşı, seçimlerinde çıkıp, gayretimizi göstereceğiz"

2 Haziran'da gerçekleşecek Pınarbaşı Belediye seçimlerinde Saadet Partisi adayının çalışmalarını devam ettirdiğini ve yine seçimlere çıkıp, gayret göstereceklerini dile getiren Arıkan, "2 Haziran'da yeni seçim icra edilecek. Bizim Saadet Partisi olarak adayımız çalışmalarına devam ediyor. Son seçimlerde belirli bir oranda oy aldı. Yine çıkacağız, gayretimizi göstereceğiz. Pınarbaşı seçmeni, yine İstanbul'da yaşanan seçimin tekrarını mı gösterecek, yoksa farklı bir kanaat mi kullanacak bunu hep beraber göreceğiz. Ancak bizi Pınarbaşı'nda ilgilendiren durum kendi partimizin alacağı oy olacak" dedi.

SP Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun'da seçim sürecinde kendilerine destek veren basın camiasına teşekkür ederek, başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan: Kongre Öncesinde Seçimi Yapıyoruz - Son Dakika

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