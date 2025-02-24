Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan: "Emeklinin bayram ikramiyesi en az 10 bin TL olmalı"

KAYSERİ - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Emeklinin bayram ikramiyesi en az 10 bin TL olmalı" dedi.

Bir dizi program için Kayseri'ye gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. İktidarın 23 yıl önce 3 Y ile mücadele edeceğini söyleyerek yola çıktığını söyleyen Arıkan, "23 yıl önce bugünkü iktidar yola çıkarken 3 Y ile mücadele edeceklerini söylemişlerdi. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluğu bitireceklerini, bu mücadelenin sonuna kadar gayretlerini göstereceklerini söylediler. 23 yılın sonunda görüyoruz ki bu sözü verenler, bugün bu sorunun kaynağı haline geldiler. Bırakın çözmeyi, bu problemlerin daha da katlanarak ilerlediğini gördüler. Sokaklara bakıyorsunuz, çetelere teslim olmuş vaziyette. İhale ortamlarına bakıyorsunuz, yandaşlara teslim olmuş vaziyette. İktidar bu ihale çeteleri sokak çeteleri ile mücadele etmek yerine gazetecilerin ve siyasetçilerin tabiri yerindeyse çetelesini çıkarıyor. Mücadele ettikleri Y'lerden birisi yolsuzluktu. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin yolsuzluk algı endeksi yayınlandı. Çok acı bir tablo var orada da. AK Parti yolsuzlukla mücadele edeceğim demeye başladığı yıllarda dünyada 56. sıradaymışız. Bugün 115. sıraya çıkmışız. Yani düzelteceğiz dedikleri günden bu tarafa 2 kat daha da kötüleşen bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu da üzüldüğüm hususlardan bir tanesi" dedi.

Arıkan, Türkiye'de 11 milyon işsiz olduğunu söyleyerek, "23 yıl önce bir asgari ücretle 6,7 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün 3,8'e düştü. 3 Kasım 2002 seçimlerinde dediler ki bir asgari ücretle 6,7 çeyrek altın alınması kabul edilebilir bir durum değil, biz bunu düzelteceğiz dediler. 6,7'yi 3,8'e düşürerek düzeltme noktasına gelmiş oldular maalesef. Memleketimiz adına üzüldüğümüz bir hadise. Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkanvekili hemşehrimiz Mustafa Elitaş akla ziyan bir açıklama yaptı. 'Asgari ücretliye, emekliye para verirsek bunlar harcarlar. 10 bin TL fazla para versek gider ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu da enflasyona sebep olur' dedi. Ben kendi adıma utandım. Sayın Elitaş yıllardır Kayseri'ye, Türkiye'ye önemli hizmetler yapmaya çalışmış, gayret etmiş bir siyasetçi. Bu hiç hoş bir açıklama değildi. Geçtiğimiz hafta iktidar yine işsizlik rakamlarını açıkladı. 'Yüzde 8,2'ye düşürdük, bu çok iyi bir oran' dedi. Bu da doğru değil. Geniş tanımlı işsizlik oranı Türkiye'de yüzde 28,2'dir. Gerçek işsizlik bu ve 11 milyon işsiz var Türkiye'de. Son 1 yılda işsizler ordusuna katılan sayı 1,7 milyon artmış" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin bayram ikramiyesinin en az 10 bin TL olması gerektiğini söyleyen Arıkan, "Emeklilikle alakalı 3 Kasım 2002'deki mümkün olduğunca istatistiki konuşmaya çalışıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem dedi ki 'Bir enkaz devralıyoruz biz. Emekli aylığı asgari ücretin sadece yüzde 8,5 üzerinde. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Emekli aylıklarını çok daha iyi noktaya getireceğiz' dediler. Aradan 25 yıl geçti, bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin eksi yüzde 44'üne geldi. Artı 8,5 aldıkları emekli maaşını eksi 44'e getirdiler. Artı 50 ile aldıkları en düşük memur emekli maaşını eksi 24'e getirdiler. 23 yılın sonunda böyle bir tablo. Biraz önce bahsettiğim istatistiklere bir yenisini daha eklemiş oldum. Emeklilerin ikramiyesinin en az 10 bin TL olması lazım. Bu çözüm mü? Kesinlikle değil. Maaşlarını arttırmak lazım. 14 bin TL maaşla bir insana geçinmeyi reva görmek vicdansızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yine muhtemeldir ki 3 bin 500-4 bin bandında emekli bayram ikramiyesi takdir edecekler. Nasıl ki 10 bin TL para verirsek enflasyon yükselir diyorlar, emeklinin bayram ikramiyelerini de ona bağlayacaklar. Çünkü biz emekliye para verirsek giderler çocuklarına şeker alırlar enflasyonu yükseltir diyecekler. Yine vermeyecekler maalesef. Biz en az 10 bin TL olmasını istiyoruz emekli ikramiyesinin" dedi.

"AK Partililerin intikamını Saadet Partililer aldı"

Arıkan, Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha önceden gönderdiği mektuba cevabı kendilerinin yazıp AK Partililerin intikamını aldıklarını söyleyerek, "Trump ile alakalı yıllar önce sayın Cumhurbaşkanımıza mektup göndermişti ve bütün Türkiye'de yaşayan insanların rahatsız olduğu bir üslupla bu mektup gelmişti. Yıllardır bekledik acaba iktidar yetkilileri Trump'a hak ettiği cevabı verir mi, hak ettiği muameleyi gösterirler mi? diye. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen ki 5 yıllık bir zaman geçti. Baktık iktidarda ses yok, iş yine bizlere düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı hakaretlerin karşılığını biz ona vermiş olduk. Tırnak içerisinde bir anlamda AK Partililerin de intikamını Saadet Partililer almış oldu. Cevap henüz gelmedi ama bekliyoruz. Biz hem Büyükelçiliğe mektubu teslim ettik hem Beyaz Saray'a gönderdik. Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.