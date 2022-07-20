Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yunanistan'ın boyunu aşan hareketlerine karşılık atılacak en akıllıca adım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak dünyadaki bütün ülkeler tarafından kabul görmesini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Harekatın gerçekleştirilmesinde önemli rol alan merhum başbakanlardan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle andığını söyleyen Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün öncülüğünde akan kanın durdurulduğunu, adanın refah ve huzura kavuştuğunu ifade etti.

Avrupa'nın yaramaz çocuğu Yunanistan'ın yine boyundan büyük işlere kalkıştığını dile getiren Karamollaoğlu, "Yunanistan, Türkiye sınırında adeta askercilik oynuyor. Buradan Yunanistan'ı, yarın inşallah iktidarın bir parçası olacağımızı da düşünerek, uyarmayı bir görev olarak addediyorum. Ateşle oynamayı bırakın. Tarihten ders alın. Amerika ve Fransa gibi ülkelerin gazına gelmeyin." dedi.

İktidarı uyarmayı da vazife olarak gördüklerini aktaran Karamollaoğlu, "Yunanistan'ın boyunu aşan hareketlerine karşılık atılacak en akıllıca adım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir bağımsız devlet olarak dünyadaki bütün ülkeler tarafından kabul görmesini sağlamaktır. Bu yolda her türlü çaba gösterilmelidir. Türkiye, Kıbrıs'tan asker çekmek bir yana tam tersine askeri varlığını daha da güçlendirmelidir. Adadaki huzur ve barış ortamının devam ettirilmesi ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizin can güvenliğinin sağlanması ancak böyle gerçekleştirilebilir. Bu iktidarın omuzlarında bir sorumluluktur." diye konuştu.

"Tahran zirvesi önemli bir fırsat"

Türkiye, İran ve Rusya arasında Tahran'da önemli bir görüşme gerçekleştiğine değinen Karamollaoğlu, "Biz her zaman diyaloğu çatışmaya, uzlaşmayı dayatmaya tercih ettik. Tahran zirvesi, İdlib başta olmak üzere Suriye krizinin sağduyu ve diyalogla çözülmesi için önemli bir fırsattır. Bu nedenle Astana süreci kararlı bir şekilde sürdürülmeli, bölgesel ittifaklar daha da genişlettirilerek güçlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye ile normalleşme sürecine girmesi gerektiğini savunan Karamollaoğlu, Tahran zirvesinin bir fırsat olduğunu ve bu fırsatın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrencilerin KYK kredisi borçlarındaki faizlerin tümüyle kaldırılması ve sadece ana paranın ödenmesine ilişkin kararının sevindirici olduğunu ve bu kararın tebrik edilmesi gerektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG unsurlarına karşı düzenleyeceği olası bir operasyona ilişkin soruya şu cevabı verdi:

"Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya karşı bir harekat başlatıp yürütecekse hayırlı olsun deriz. Bakalım, göreceğiz. Şimdiye kadar Suriye problemini çözemeyenler, bundan sonra neyle çözecekler. Amerika'dan silah alacaksın, Amerikan askerine karşı kullanacaksın, Rusya ile dost olacaksın, Rusya'ya karşı silah kullanacaksın. Suriye hükümetini yok sayacaksın ama İran ile olan münasebeti devam ettirmeye çalışacaksın. Bunun neresi tutarlı ki? Kendilerine göre hatlar çizmişler, 'Kuzey Irak'tan Akdeniz'e kadar 30 kilometrelik bir koridor oluşturacağız, bu koridora da bütün Suriyelileri göndereceğiz.' Bütün bunları yaparken niye bir kere de Suriye hükümetiyle bu konuları görüşmüyorsunuz? Suriye ile irtibat kurulmadan Suriye probleminin silahla çözülmesinin mümkün olmadığı kanaatindeyiz."