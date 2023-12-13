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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hastanede tedavi altına alınan Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Karamollaoğlu, Bitmez'in bilincinin henüz yerinde olmadığını belirtirken, doktorların ve yakınlarının desteğinin devam edeceğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez\'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
13.12.2023 - 17:43,  Güncelleme: 17:48
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, dün TBMM Genel Kurulunda fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Dünden bugüne çok büyük bir değişiklik yok. Bilinci henüz yerinde değil, inşallah o da yerine gelir." dedi.

Beraberindeki heyetle Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Karamollaoğlu, Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karamollaoğlu, hastane başhekimiyle görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Başhekim bey, arkadaşlarıyla bir konsültasyonda bulundu. Biraz önce de bize bilgi verdiler. Buna göre dünden bugüne çok büyük bir değişiklik yok. Bilinci henüz yerinde değil, inşallah o da yerine gelir. Bugüne kadar devam ettikleri gibi bundan sonra da aynı desteği devam ettirecekler. Bekleyip göreceğiz, inşallah ümit ederiz ki hem doktorlarımızın müdahalesi hem de dualarla Hasan Bey kardeşimiz normal hayatına dönecek bir noktaya gelir. Temennimiz ve duamız bundan ibaret. Şu anda dünden bugüne bir değişikliğin olmadığı ifade edildi."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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