Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Çekmeköy\'de Vatandaşlarla Buluştu

Politika

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede vatandaşlarla buluşan Aydın, sorunlarını dinlediği Çekmeköy sakinlerine projelerini anlattı.

Ekonomik sorunların etkilerini azaltmaya yönelik projeleri hayata geçireceklerini belirten Aydın, öğrenciler için Kantin Kart uygulamasını başlatacaklarını, hiçbir çocuğun beslenme saatinde aç kalmayacağını söyledi.

Vatandaşlara doğal gaz konusunda destek olacaklarını vurgulayan Aydın, "İstanbul'da 0-2 yaş grubunda bebeği olduğu halde ekonomik saiklerle doğal gazı verimli kullanamayan birçok insanımız var. Büyükşehir olarak, 0-2 yaş grubunda çocuğu olanların, ekonomik saiklerden dolayı sıkıntı çeken insanların doğal gazını biz karşılayacağız." diye konuştu.

İstanbul'da yaşanan taksi sorununa değinen Aydın, şöyle devam etti:

"Taksi meselesi acil çözülecek sorunlardan biri. 35 bin taksiyi İstanbul'a, paylaşımlı yolculuğu da teşvik edecek şekilde, onun da altyapısını Büyükşehir olarak bir yazılımla, bir güven merkezi oluşturarak devreye sokacağız. Pembe metrobüs dediğimiz bir durum var. Bu da geçici bir çözümdür. En azından 65 yaş üstündeki büyüklerimizin, kadınlarımızın ve engellilerimizin belli saatlerde alternatif metrobüs taşımacılığı imkanından istifa etmesi acil çözümler arasında bulunuyor."

Aydın, İstanbul'un nüfusunu 10 milyona kadar çekmek gerektiğine işaret ederek, "Türkiye nüfusunun beşte biri İstanbul'da. Kilometre başına 3 bin insan düşüyor. Bunun manası şu. 100 kişilik otobüse 3 bin kişi biniyoruz. Bir artı bir dairede 10 hane yaşamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yükü İstanbul taşımaz." dedi.

Birol Aydın, kentin nüfusunu kademeli şekilde azaltmak, bunun için teşvik edici projeleri hayata geçirmek gerektiğini sözlerine ekledi.