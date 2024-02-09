Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Necmettin Erbakan\'ın kabrini ziyaret etti

Politika

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret etti. Aydın, "Saadet Partisi ve Milli Görüşçüler olarak en temel mottomuz önce ahlak ve maneviyat. Tam 55 yıldır bunu bayraklaştırdık, temel edindik. Adalet, üretim, kalkınma ve yaygın adil bölüşüm anlayışıyla yola çıkmış bir hareketin temsilcisiyiz" dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Esenler Fatih Mahallesi'nde bulunan Cuma pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar ziyareti boyunca Aydın'a Saadet Partisi Esenler Belediye Başkan Adayı İbrahim Bitiş de eşlik etti. Burada pazarcıların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Aydın, cuma namazını kılmak için Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi Camii'ne geçti.

Aydın, cuma namazı sonrası Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı ve Saadet Partisi'nden belediye başkan adayları Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İsmail Acar, Kağıthane Belediye Başkan Adayı Halid Özgür Atak, Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Turgut Sahtiyan ve parti temsilcileri ile eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti.

"ADİL BÖLÜŞÜM ANLAYIŞIYLA YOLA ÇIKMIŞ BİR HAREKETİN TEMSİLCİSİYİZ"

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, "Davamızın, hareketimizin kurucusu Erbakan hocamızın kabrini ziyaret ettik. Dualarımızı yaptık. Hocamızın yardımcısı olmak, onunla çalışma imkanı ve fırsatı bulmak bahtiyarlığını lütfettiği için Allah'a hamdediyorum. Milli Görüş Erbakan hocamız yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diye ilmek ilmek kanaviçe gibi her birimizin üzerine kadar işlediği büyük bir davayı bize emanet bıraktı. Saadet Partisi ve Milli Görüşçüler olarak en temel mottomuz önce ahlak ve maneviyat. Her şeyin ön şartı önce ahlak ve maneviyat, tam 55 yıldır bunu bayraklaştırdık, bunu temel edindik. Önce ahlak ve maneviyat ardından adalet, üretim, kalkınma ve yaygın adil bölüşüm anlayışıyla yola çıkmış bir hareketin temsilcisiyiz, Saadet Partisi olarak Milli Görüş'ün temsilcisiyiz. Türkiye olarak da tarihi bir seçimin arifesindeyiz. Bütün siyasi partiler ülkemiz, insanımız için şüphesiz gayret gösterecekler, netice alacaklar, insanımızın zihnini, oyunu, tercihini almak isteyecekler. Ama bizi Saadet Partisi'ni, Milli Görüşçüleri farklı kılan en temel anlayış ve yaklaşım, önce ahlak ve maneviyat yaklaşımıdır. Biz başka bir İstanbul'un mümkün olduğuna, başka bir yaşamın İstanbul'da mümkün olduğuna güçlü bir inanç getiriyoruz ve bu inançla, bu kampanya sürecimizi yürüteceğiz. İnşallah başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu bütün Türkiye'mize göstermiş olacağız" dedi.