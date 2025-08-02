Saadet Partisi Kayseri\'de Üye Sayısını Artırdı

Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Erdal Altun gerçekleştirdikleri İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, " Kayseri'de en çok üye yapan parti sınıfına girdik" dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen Kayseri İl Divan Toplantısı'na SP Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kayseri İl Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Bayraktar, SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, ve parti teşkilatı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda SP Kayseri İl Teşkilatı olarak son 1 yıl içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Program öncesi bir konuşma yapan SP Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, heyecanı hizmete dönüştürdüklerini ve uzun zamandır beklenen halk ile buluşmayı geniş ölçekte gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu durumunda kendileri için bir fırsat olduğunu aktaran Altun, "Heyecanı hizmete dönüştürdük. Partimizin uzun zamandır özlediği halk ile buluşmayı geniş ölçekte yapma imkanı bulduk. Bu da bizim için büyük bir fırsattır. Bunu iyi değerlendirdik. Güçlü bir ekiple sahaya çıktık. Bununda meyvelerini aldık ve almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'de en çok üye yapan parti sınıfına girdik"

Kayseri'de en çok üye yapan parti sınıfına girdiklerini belirten Altun, partilerine olan sevginin de her geçen gün arttığını dile getirdi. SP ile çalışmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Altun, "İlçe kongrelerimizi büyük ölçüde tamamladık. İçerisinde devam edenlerde var. İlçelerimizde de kadrolarımızı gençleştirmeye başladık. Bunları yaparken de teşkilat çalışmalarımızı aksatmadan yürüttük. Projelerde üretmeye başladık. Bunların meyvelerini de fazlasıyla alacağımız kanaatindeyim. Teşkilatlarımız memnun. Halkımız memnun. Bizler memnunuz. Bizler Saadet Partisi olarak yerelde ve genelde Türk siyasetinde özlediğimiz sakinliği, durağanlığı ve motive edici, çözüm üretici siyaseti tekrardan yerleştirmeye karar verdik. Bunu da ilmek ilmek dokuyoruz. Toplantının mahiyeti, 1 yılın muhasebesi ve geleceğe dair yapacaklarımızı ve planladıklarımızı konuşmak. Katılımcımızda değerli Genel İdare Kurulu Üyemiz ve İl Sorumlumuz Doç. Dr. Yusuf Bayraktar'dır. Bizim sürekli irtibatta olduğumuz değerli bir üyemizdir" dedi.

İl Divan Toplantısı'na katılan SP Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kayseri İl Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Bayraktar ise, "Programın amacı genel öncelikle Kayseri teşkilatımızın çalışmalarını değerlendirmek. Teşkilat mensuplarımızla rapor müzakerelerinde bulunmak. Bunun evvelinde de hem il başkanımızın hem bizlerin yerel siyasete yönelik bir takım konuşmaları olacak. Saadet Partimiz hem yerel medyadan hem sosyal medyadan takip edildiği kadarıyla son 1 yılda özellikle de son 1 ayda çok fazlasıyla üye kaydetti. İl başkanımız ekibiyle birlikte tüm ilçeleri taradı. Bizde yaklaşık 3-4 ay önce bütün ilçeleri genel merkez heyetiyle taramıştık. Bu çalışmalarla üye sayılarımızda artışı gördük. Önümüzdeki ilk genel seçimlerde bu sandığa da yansıyacak. Kayseri'de şu anda çok güzel bir hava var" şeklinde konuştu. - KAYSERİ