Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Akkışla\'yı Ziyaret Etti

Saadet Partisi (SP) Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ve yönetim kurulu üyeleri; bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Akkışla ilçesini ziyaret etti. Gün boyu süren program kapsamında ilçe halkıyla buluşulurken, çeşitli kurumlara ve esnafa da nezaket ziyaretleri gerçekleştirildi.

Program; Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun'un makamında yapılan ziyareti ile başladı. Ziyarette ilçenin genel durumu, belediyenin hizmetleri ve yerel yönetim perspektifleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ardından AK Parti ve MHP Akkışla İlçe Başkanlıkları ziyaret edilerek, siyasi nezaket çerçevesinde görüşmeler yapıldı. Ziyaretlerde; ilçeye dair sorunlar, çözüm önerileri ve ortak toplumsal meseleler üzerine istişarelerde bulunuldu. Saadet Partisi heyeti daha sonra ilçe esnafı ve pazar yerini gezerek vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi. İl Başkanı Erdal Altun burada pazaryerinde tanıştığı bir çocuğa tuttuğu takımın formasını hediye ederek gönüllere dokundu. Ziyaretler çerçevesinde Akkışla Reel Enerji Yaz Spor Okulu da ziyaret edildi. İl Başkanı Altun ve heyeti; geleceğin teminatı olan gençlerle bir araya gelerek yaz okulu faaliyetleri hakkında bilgi aldı, çocuklarla sohbet etti ve başarı temennilerinde bulundu.

Ziyaret programı boyunca gösterilen içten misafirperverlik ve sıcak karşılamadan dolayı Akkışla halkına teşekkür eden İl Başkanı Altun; "Bu toprakların insanıyla gönül köprülerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Saadet Partisi olarak halkımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ