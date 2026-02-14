Saadet Partisi lideri Arıkan'dan terörsüz Türkiye çıkışı: Süreç olumsuz biterse... - Son Dakika
Politika

Saadet Partisi lideri Arıkan'dan terörsüz Türkiye çıkışı: Süreç olumsuz biterse...

Haberin Videosunu İzleyin
Saadet Partisi lideri Arıkan\'dan terörsüz Türkiye çıkışı: Süreç olumsuz biterse...
14.02.2026 20:26  Güncelleme: 20:38
Haberin Videosunu İzleyin
Saadet Partisi lideri Arıkan\'dan terörsüz Türkiye çıkışı: Süreç olumsuz biterse...
Haber Videosu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Haberler.com canlı yayında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Arıkan açıklamalarında ''Bu sürecin olumlu bitmesini istiyoruz. Süreç olumsuz biterse tekrar bu kadar geniş mutabakat sağlama imkanı bulamayabiliriz.'' dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Süreç olumsuz biterse tekrar bu kadar geniş mutabakat sağlama imkanı bulamayabiliriz." açıklamasında bulundu.

Mahmur Arıkan, Haberler.com canlı yayınına katıldı. Gündeme ilişkin Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Arıkan önemli açıklamalarda bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇIKIŞI

Arıkan gelen soru üzerine Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Arıkan, "Bugün meseleyi adalet üzerinden okumayı, kardeşlik diliyle siyasete taşımak gerektiğini söylüyoruz. Ama bir yıl geçti elde var sıfır. Maalesef sadece Öcalan'a indirgenen, PKK'nın görev yapan teröristlere indirgenen bir dil olduğunu görüyoruz, bu doğru değil" dedi.

"SÜREÇ OLUMSUZ BİTERSE..."

Arıkan ayrıca "Ama biz yine de her zaman bu meseleyi olumlu pencereden bakarak bu sürecin olumlu bitmesini istiyoruz. Süreç olumsuz biterse tekrar bu kadar geniş mutabakat sağlama imkanı bulamayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, Politika

Son Dakika Politika Saadet Partisi lideri Arıkan'dan terörsüz Türkiye çıkışı: Süreç olumsuz biterse... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yr22tqr29y yr22tqr29y:
    çadır siyasetçilerinden biri de bu. bir vekilliğe her şey tamam. 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:58
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Saadet Partisi lideri Arıkan'dan terörsüz Türkiye çıkışı: Süreç olumsuz biterse... - Son Dakika
