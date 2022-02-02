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Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi Açıklaması

02.02.2022 14:24
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Devlet kurumları, yetkilileri itibar kazanmadan, ülkenin problemlerinin çözülmesi mümkün değildir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Devlet kurumları, yetkilileri itibar kazanmadan, ülkenin problemlerinin çözülmesi mümkün değildir. Saadet Partisi bu sorumluluğu omuzlamakta kararlıdır." dedi.

Kovid-19 tedavisi ve istirahat sürecinin ardından parti genel merkezinde ilk basın toplantısını düzenleyen Karamollaoğlu, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut ekonomi politikalarıyla enflasyonun önüne geçilemeyeceğini savunan Karamollaoğlu, "Yeni istihdam alanları açmadan, yeni üretimler yaparak dış ticaretimizi de müspet yönde etkileyecek bir politika izlemediğiniz taktirde bunların hiçbiri değişmez." diye konuştu.

Karamollaoğlu, yılbaşında elektriğe gelen zamların vatandaşı zor durumda bıraktığını ve işletmeler için faturaların ciddi bir boyut kazandığını öne sürerek elektrik tariflerindeki yeni düzenlemelerin algı üretmek için yapıldığını ileri sürdü.

"Bakanların değil, başkanlık sisteminin değişmesi gerektiğini" belirten Karamollaoğlu, "'Siz yıkın hukuk arkadan gelsin.' denilen bir düzende, bir nebze de olsa hukukun içinde kalmaya çalışan, yapılan hukuksuzluklara karşı birkaç cümle de olsa itiraz eden bazı bakanlar iktidar içindeki çekişmelerden nasibi almış görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Temel Karamollaoğlu, devlet kurumlarının itibar kaybı yaşadığını iddia ederek "Devlet kurumları, yetkilileri itibar kazanmadan ülkenin problemlerinin çözülmesi mümkün değildir. Saadet Partisi bu sorumluluğu omuzlamakta kararlıdır." dedi.

Saadet Partisinin müreffeh bir Türkiye inşa etmek istediğini belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz gardiyan değil, garson devlet anlayışıyla devleti asli vazifesine uygun bir şekilde yönetmekte kararlıyız. Vatandaşını korkutan ve ezen bir devlet anlayışı yerine, ona güven veren ve kalkındıran bir devlet anlayışını hakim kılacağız. Devleti yalnızca kolluk kuvvetlerinde tecessüm eden bir yapı olmaktan kurtarıp, büyümenin zenginleşmenin, özgür ve müreffeh bir yaşamın hamisi haline getireceğiz. Getirmek mecburiyetindeyiz. Yolsuzluğa, israfa, yanlış yatırım politikalarına da bunun için son vereceğiz. Bütün kaynaklarımızı üretime ve yeni istihdam alanlarına tahsis edeceğiz."

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi Açıklaması
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi Açıklaması
Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi Açıklaması

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Temel Karamollaoğlu, İstihdam, Türkiye, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Kovid-19 tedavisinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi Açıklaması - Son Dakika
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