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Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'e müdahaleler yapıldı - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'e müdahaleler yapıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda fenalaşan partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını belirtti. Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneye gelen Karamollaoğlu, yapılan müdahalelerin Meclis'te gerçekleştirildiğini ve Bitmez'in yoğun bakıma alındığını açıkladı. Bitmez'in kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı olduğunu belirten Karamollaoğlu, doktorlardan aldığı bilgiye göre Bitmez'in kalbindeki damarların tam olarak fonksiyonunu yerine getiremediğini aktardı.

Saadet Partisi Milletvekili Bitmez\'e müdahaleler yapıldı
12.12.2023 - 16:53,  Güncelleme: 17:08
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Genel Kurulunda fenalaşan partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Yoğun bakıma alındı, burada bakımı belli bir süre devam edecek." dedi.

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Karamollaoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hasan Bitmez'in konuşmasını bitirdikten sonra kalp krizi geçirdiğini ardından da dengesini kaybederek yere düştüğünü anlatan Karamolloğlu, Bitmez'e yapılabilecek bütün müdahalelerin Meclis'te yapıldığını bildirdi.

Kalp rahatsızlığının yanı sıra Bitmez'in şeker hastası da olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Süratle Meclis'ten buraya nakli sağlandı. Hem Sağlık Bakanı'mızdan aldığım bilgi hem hastane yetkilileri ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve göstermeye de devam ediyorlar. Kalp masajı yapıldı, ayrıca bugünün teknolojisiyle yapılması gereken bütün muameleler gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakıma alındı, burada bakımı belli bir süre devam edecek."

Karamollaoğlu, doktorlardan aldığı bilgiye göre Bitmez'in kalbindeki damarların tam olarak fonksiyonunu yerine getiremediğini aktararak, "Doktorlar 'Kalp kılcal damarlarla besleniyor' dediler. İnşallah bu yapılan müdahalelerle şimdi kan deveranı sağlandı, sağlığına kavuşacak diye ümit ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Saadet Partisi Milletvekili Bitmez'e müdahaleler yapıldı - Son Dakika
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