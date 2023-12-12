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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez Hastaneye Kaldırıldı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasının sonunda fenalaşarak yere düştü. Bitmez'e Genel Kurul'da kalp masajı yapıldıktan sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez Hastaneye Kaldırıldı
12.12.2023 - 14:27,
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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez konuşmasının sonunda yere düştü. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turan Çömez ve ve diğer vekkiler müdahale etti. Bitmez'e Genel Kurul'da yaklaşık on dakika kalp masajı yapıldı. Daha sonra sedye ile Bitmez ambulansa götürüldü. Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan ve diğer milletvekilleri Bitmez'in durumunu öğrenmek için hastaneye gittiler. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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