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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu ciddileşti - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu ciddileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumunun ciddileştiğini açıkladı. Bitmez'in solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez\'in sağlık durumu ciddileşti
13.12.2023 - 20:09,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün TBMM Genel Kurulunda fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Koca, burada tedavisi süren Bitmez'in sağlık durumu hakkında doktorlardan ve yakınlarından bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Koca, TBMM'de rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen Bitmez'in, hastanedeki ilgili tüm branş hekimleri ve sağlık personeli tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.

Koca, "Solunum ve kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonları sağlanıyor. Genel durumunun düne göre daha ciddi olduğunu söyleyebilirim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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