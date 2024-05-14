Saadet Partisi Milletvekili Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Milletvekili Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirdi

Saadet Partisi Milletvekili Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi\'ni eleştirdi

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin 'göstermelik, pansuman tedbirler' olduğunu savundu. Kılıç, ekonomik sorunların tüm vatandaşları etkilediğini belirterek, partisinin önerilerinin iktidar tarafından hayata geçirildiğini ileri sürdü. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştiren Kılıç, daha kapsayıcı bir paket açıklanmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, çiftçilere ve engelli bireylere yönelik destek ve istihdam politikalarının önemine dikkat çekti.

14.05.2024 17:17
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Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin "göstermelik, pansuman tedbirler" olduğunu savundu.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik sorunların bütün vatandaşları etkilediğini söyledi.

Partisinin, ikaz ve çözüm önerilerini uzun süredir dile getirdiğini anlatan Kılıç, partisinin önerilerini, iktidarın bugün hayata geçirdiğini ileri sürdü.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştiren Kılıç, "Anlaşılan o ki kamuoyunu yatıştırmak için adımlar atılmış. Kamuya yönelik tasarruf tedbirleri, göstermelik, pansuman tedbirlerdir. Kemer sıkmaktan insanımızın beli kopacak hale gelmişken daha kapsayıcı bir paket açıklanmasını beklerdik." diye konuştu.

14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olduğunu anımsatan ve çiftçilerin gününü kutlayan Kılıç, bu yıl meydana gelen afetlerden zarar gören çiftçilere ilave destek verilmesini istedi.

Saadet Parti'li Kılıç, bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu da hatırlatarak, engelli bireylere yönelik istihdam politikalarının önemine işaret etti. Kılıç, "Engelli istihdamında kullanılan kota sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Engelli istihdamı zorunluluğu bulunmayan iş yerlerine verilen teşvikler artırılmalı ve çeşitlendirilmeli. Başkasının sürekli bakımına muhtaç engellilerin istihdamı için evden çalışma imkanları geliştirilmeli, temel ve mesleki eğitim imkanları artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Engelli bireylerin kent hizmetlerinden eşit şekilde yararlanamadığını dile getiren Kılıç, engelliler için yaşanabilir ortamların tesisi konusunda tüm paydaşları sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi Milletvekili Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştirdi - Son Dakika

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