Saadet Partisi Milletvekili Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi\'ni eleştirdi

Politika

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin "göstermelik, pansuman tedbirler" olduğunu savundu.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik sorunların bütün vatandaşları etkilediğini söyledi.

Partisinin, ikaz ve çözüm önerilerini uzun süredir dile getirdiğini anlatan Kılıç, partisinin önerilerini, iktidarın bugün hayata geçirdiğini ileri sürdü.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni eleştiren Kılıç, "Anlaşılan o ki kamuoyunu yatıştırmak için adımlar atılmış. Kamuya yönelik tasarruf tedbirleri, göstermelik, pansuman tedbirlerdir. Kemer sıkmaktan insanımızın beli kopacak hale gelmişken daha kapsayıcı bir paket açıklanmasını beklerdik." diye konuştu.

14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olduğunu anımsatan ve çiftçilerin gününü kutlayan Kılıç, bu yıl meydana gelen afetlerden zarar gören çiftçilere ilave destek verilmesini istedi.

Saadet Parti'li Kılıç, bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu da hatırlatarak, engelli bireylere yönelik istihdam politikalarının önemine işaret etti. Kılıç, "Engelli istihdamında kullanılan kota sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Engelli istihdamı zorunluluğu bulunmayan iş yerlerine verilen teşvikler artırılmalı ve çeşitlendirilmeli. Başkasının sürekli bakımına muhtaç engellilerin istihdamı için evden çalışma imkanları geliştirilmeli, temel ve mesleki eğitim imkanları artırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Engelli bireylerin kent hizmetlerinden eşit şekilde yararlanamadığını dile getiren Kılıç, engelliler için yaşanabilir ortamların tesisi konusunda tüm paydaşları sorumluluk üstlenmeye çağırdı.