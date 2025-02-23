Saadet Partisi'nde 'Yeni Nesil Siyaset' Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi'nde 'Yeni Nesil Siyaset' Vurgusu

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Mersin'de düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde 'Yeni Nesil Siyaset' kavramını tanıtarak, gerçek 5G'yi getiriyoruz mesajını verdi. Arıkan, gazze için İslam dünyasından oluşturulacak bir barış gücü önerisinde bulundu.

23.02.2025 18:31  Güncelleme: 18:37
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SP Genel Başkanı Arıkan: "'Yeni Nesil Siyaset' ile gerçek 5G'yi getiriyoruz"

"'Gazze Barış Gücü' adıyla bir askeri güç kurulmalıdır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Mersin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı

MERSİN - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 2024'teki kongrelerinde 'Yeni Nesil Siyaset'in işaret fişeğini verdiklerini hatırlatarak, "Herkes soruyor, 'Nedir bu yeni nesil siyaset?' Şimdi bugün 'Yeni Nesil Siyaset'in 5G'sini açıklayacağım. Yeni Nesil Siyaset ile gerçek 5G'yi getiriyoruz. Güler yüz; insanları dinleyen, anlayan bir siyaset. Güven; sözüne sadık, halkın yanında duran bir siyaset. Gayret; laf değil, iş üreten bir siyaset. Gelişim; geleceği planlayan, ülkeyi ileriye taşıyan bir siyaset. Gerçeklik; sorunları saklamayan, çözüm üreten bir siyaset" dedi.

Arıkan, Mersin'de partisinin 8. Olağan İl Kongresine katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Salonu'ndaki programda konuşan Arıkan, bugün burada sadece bir kongre yapmadıklarını, aynı zaman yarınları inşa edecek kararlar alacaklarını söyledi. Burada, hakkın ve adaletin sancağını yükselten, her türlü zorluğa rağmen davasına sahip çıkan Saadet Partililerin bulunduğunu ifade eden Arıkan, "Sizler yılmadan, yorulmadan, eğilmeden ve bükülmeden yürüyenlersiniz. Sizler, bu ülkenin vicdanı, umudu ve yarınlarının teminatısınız. Yaşanabilir bir Mersin, yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünya kurmak için kollarımızı sıvayacağız" diye konuştu.

"Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir"

Konuşmasında bölgenin zor günlerden geçtiğine işaret eden Arıkan, şöyle devam etti:

"Gazze'de ölü doğan ateşkes, tüm dünya kamuoyunun gündeminde. Trump ve Netanyahu, tahriklere devam ediyor. Biz bu pervasızlıklarını, 40 parçaya bölüp yumuşak lokma haline getirmeye çalıştıkları İslam dünyasından aldıklarını çok iyi biliyoruz. Gelinen noktada bizim bir teklifimiz var. Gazze Gazzelilerindir, Gazzelilerin yanında da İslam dünyası olmalıdır. Bu sebeple, Gazze'yi İslam dünyası imar etmelidir. Gazze'nin güvenliğini sağlamak için derhal İslam ülkelerinin de içinde bulunduğu 'Gazze Barış Gücü' adıyla bir askeri güç kurulmalıdır. Bu barış gücünde başta soykırım davasını açan ve şu anda yaptırımla tehdit edilen Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere soykırım ve işgal karşıtı tüm ülkeler de bulunmalıdır. Türkiye diplomatik girişimlerinin yanı sıra, askeri girişimlerde de bulunmalıdır. Biz bunu söylediğimizde, 'O öyle kolay mı, hariçten gazel okuyorsunuz' diyorlar. Bakınız size bir belge göstereceğim. Sene 1997, Milli Görüş iktidarda. Erbakan Hoca iktidarda. Bu belge, Filistin'in El-Halil bölgesine Mehmetçiğin gitmesi için çıkarılan tezkere. Bakın ne kadar kolay. Ama Saadet Partili olunca kolay. Milli Görüşçü olunca kolay. Necmettin Erbakan'ın yolundan gidince kolay. Bir kez daha söylüyorum; El-Halil'den Ramallah'a, Gazze'den Kudüs'e, nehirden denize Filistin sonsuza kadar özgür olacak inşallah."

"Yeni Nesil Siyaset ile gerçek 5G'yi getiriyoruz"

Hükümetin bazı politikalarını da eleştiren Arıkan, var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sokak sokak, cadde cadde sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bu ay, bugüne kadar 10 ilimize gittim. Orada hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı dinledim. Milletimizden ne dinlediysek, çözümü için çalışma gayreti gösterdik. Genel merkezimiz, meclis grubumuz, politikalar kurulumuz sorunları çözebilmek için çok yoğun çalışmalar yapıyor. 2024'teki kongremizde hep birlikte 'Yeni Nesil Siyaset'in işaret fişeğini vermiştik. Herkes soruyor, 'Nedir bu yeni nesil siyaset?' Ben de diyorum bekleyin. Bir sonraki seçimde uygulamalı olarak tüm Türkiye görecek diyorum. Şimdi bugün, buradan 'Yeni Nesil Siyaset'in 5G'sini açıklayacağım. Yeni Nesil Siyaset ile gerçek 5G'yi getiriyoruz. Güler yüz; insanları dinleyen, anlayan bir siyaset. Güven; sözüne sadık, halkın yanında duran bir siyaset. Gayret; laf değil, iş üreten bir siyaset. Gelişim; geleceği planlayan, ülkeyi ileriye taşıyan bir siyaset. Gerçeklik; sorunları saklamayan, çözüm üreten bir siyaset. Tüm bu dediklerimizi başarmak için bugünden itibaren çalışma tempomuzu artıracağız. Tek bir gün kaybedemeyiz, tek bir saat boşa harcayamayız. Niye? İnşallah Saadet Partimizi iktidara getireceğiz de ondan"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kongre salonuna gelmeden önce Mersin programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i de makamında ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi'nde 'Yeni Nesil Siyaset' Vurgusu - Son Dakika

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