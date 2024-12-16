Saadet Partisi\'nden Bütçeye Sert Eleştiriler

Politika

SAADET Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bugün görüşülen Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaya, "Bütçe okumalarınızdan anladığımız kadarıyla da size de vatandaşı silkeleme görevi verilmiş olsa gerek çünkü bu bütçe rantiyeyi kayıran ama vatandaşı silkeleyen bir bütçedir. Bu bütçe patronları kayıran ama işçiyi silkeleyen bir bütçedir. Bu bütçe faizciyi kayıran ama emekçiyi silkeleyen bir bütçedir. Bu bütçe ihale çetelerini kayıran, çiftçiyi ve köylüyü ise silkeleyen bir bütçedir. Yani Sayın Bakanım, kısaca bütçenizi özetlemek gerekirse, bu bütçenin adı 'Vatandaşı Silkeleme Bütçesi'dir" dedi.

Kaya, "Bu ülkede 27 bin 300 TL mevduata para yatırıp yüzde 40'tan fazla faiz almak hangi ülkenin gerçeğiyle uyuşuyor? Mevduata yüzde 40 faiz ödeyen banka bu parayı tüccara, kredilere yüzde kaçla satacak? Yüzde 50-60. Peki, yüzde 50-60'la kredi dağıtan bankaların olduğu, yüzde 40 mevduattan para kazanılan bir ülkede kim yatırım yapar Sayın Başkan? Gariban sigara içicisini bile bankacıların karlarını fonlamak için teşvik ediyorsunuz. Sizin ekonomimizin en karlı sektörü bankacılık, en cazip yatırımı ise maalesef faiz. Bütçeniz bir faiz bütçesidir, bakanlığınız da maalesef faizcilerin tahsildarı haline gelmiştir" diye konuştu.

Kaya, 2023 ve 2024 yıllarındaki faiz ödemelerini örnek göstererek, bu durumun büyük bir ekonomik adaletsizliğe yol açtığını vurgulayarak, "2023'te 674 milyar, 2024'te 1 trilyon 254 milyar, 2025'te ise 1 trilyon 950 milyar faiz ödemesi planlanıyor. Buradaki artış gerçekten korkunç bir boyuta ulaşmış durumda. 2024'te faiz ödemeleri saat başı 222 milyon TL, dakikada ise 3 milyon 700 bin TL'yi buluyor. Bana 11 dakikalık bir süre tanındı, bu 11 dakikada siz tam 40 milyon 700 bin TL fakir fukaranın parasını rantiyecilere, faizcilere verdiniz. Biz burada 11 dakika konuşurken bu ülkeyi 40 milyon 700 bin lira tekrar soydunuz; haberiniz var mı?" dedi.

Kaya, vergi ödemeyen kişilerin açıklanmasının önemli olduğunu ancak bu açıklamaların şeffaflık açısından yeterli olmadığını ifade ederek, "Vergi ödemeyen kişileri açıkladınız Sayın Bakan, bu elbette son derece önemli ve kıymetli. Keşke vergisi silinen imtiyazlı yüzsüzleri de açıklasanız da bu memleket kimlerin vergisini sildiğinizi de görse. Dolayısıyla siz, sadece vergisini ödeyemeyen ki bunların içerisinde ekonomik sıkıntılar sebebiyle ödeyememiş olanlar da vardır, dolayısıyla vergisini ödeyemeyen, ekonomik sebeple değil, devleti dolandırmak için vergi ödemeyen yüzsüzleri açıkladığınız gibi vergisi silinen ki bunların bir kısmı vergi kanunları gereğince haklı olduğu için vergileri silinmiştir ama imtiyazınızla vergisi silinenlerin kimler olduğunun şeffaf bir şekilde denetlenebilmesi için de vergisi silinen yüzsüzleri açıklamak zorundasınız" diye konuştu.

Kaya, "Bu bütçede kayıt dışıyla mücadele söz konusu değil. 300 milyara yakın kayıt dışı ekonomisi olan bir ülkeden bahsediyoruz ve siz bu kayıt dışı ekonomiyi vergilendirecek yollara tevessül etseniz, emin olun birçok ek vergiden, motorlu taşıtlar vergisini birden fazla kez almaktan hatta kredi kartı limitlerinden, yani insanların para harcama umudunu dahi vergilendirmekten vazgeçer ve bu ülkenin bütçe açığını bile kapatabilirsiniz" dedi.