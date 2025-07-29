Saadet Partisi'nden Fidan Dikme Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Saadet Partisi'nden Fidan Dikme Kampanyası

Saadet Partisi\'nden Fidan Dikme Kampanyası
29.07.2025 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi, Bursa, İzmir, Karabük başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde binlerce hektarın zarar gördüğü orman yangınları sonrası, "Senin Fidanın, Hepimizin Yarını" sloganıyla fidan dikme kampanyası başlattı.

Saadet Partisi, Bursa, İzmir, Karabük başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde binlerce hektarın zarar gördüğü orman yangınları sonrası, "Senin Fidanın, Hepimizin Yarını" sloganıyla fidan dikme kampanyası başlattı.

Bu kapsamda "fidan.saadet.org.tr" adıyla internet sitesi açıldı. Siteye giriş yapan vatandaşlar, "Bir Fidan da Senin İçin Dikelim" başlığı altında önlerine çıkan formu doldurarak, adlarına fidan dikilmesini talep edebilecek. Diğer yandan Saadet Partisi'nin Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan fidan dikme seferberliği doğrultusunda toprakla buluşturulacak ilk fidanlara, orman yangınlarıyla mücadele ederken şehit düşen işçilerin, AKUT görevlilerinin ve vatandaşların isimleri verilecek.

"Küllerimizden filizleniriz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partisinin "Senin Fidanın, Hepimizin Yarını" kampanyasını duyurdu. Orman şehitlerine rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Arıkan, şunları aktardı:

"Aziz Milletimiz, ülkemizin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Yüreğimiz yandı. Kahramanlarımızı şehit verdik. Ağaçlarımızla birlikte, nice canlının yuvasını da kaybettik. Fakat biz inanıyoruz ki, umut her zaman vardır. ve biz, tarih boyunca olduğu gibi; 'küllerimizden filizleniriz.' Yaşadığımız bu büyük acı karşısında kayıplarımızı hep beraber telafi etmek, yeşil vatanı büyütmek, yarınlarımıza bir armağan bırakmak amacıyla Saadet Partisi olarak ülke genelinde 'fidan dikme seferberliği' ilan ediyoruz. 'fidan.saadet.org.tr' adresinde bulunan formu doldurun, sizin de adınızı taşıyan bir fidanı toprakla buluşturalım. Bu vesileyle bir kez daha orman yangınları ile mücadele ederken hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. O fidan bugün 'senin', fakat yarın 'hepimizin' olacak." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Politika, Türkiye, Karabük, Çevre, İzmir, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden Fidan Dikme Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
Tekirdağ’da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti Tekirdağ'da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
Beykoz’daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor 7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
550 milyonluk operasyon 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu 550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu
Altın fiyatları düşüşte İşte güncel, gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları Altın fiyatları düşüşte! İşte güncel, gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları
Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü Baba evlat katili oldu Miras kavgası aileyi birbirine düşürdü! Baba evlat katili oldu

20:52
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
20:06
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
19:01
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
18:47
İstanbul’da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
17:12
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
10:15
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçeden geriye yürek burkan manzaralar kaldı
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçeden geriye yürek burkan manzaralar kaldı
10:10
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
10:07
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
09:55
Galatasaray’ın Kur’an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti
Galatasaray'ın Kur'an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti
09:43
Bizi kimse yıkamaz 2 yıl sonra yine aynı fedakarlık
Bizi kimse yıkamaz! 2 yıl sonra yine aynı fedakarlık
09:40
Eski eşinin katlettiği Demet’in ablası: Kardeşimi öldürüp fotoğrafını gönderdi
Eski eşinin katlettiği Demet'in ablası: Kardeşimi öldürüp fotoğrafını gönderdi
09:37
Sessiz sedasız ameliyat oldu Cemre Baysel’den ilk açıklama
Sessiz sedasız ameliyat oldu! Cemre Baysel'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 22:39:06. #7.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi'nden Fidan Dikme Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.