Saadet Partisi\'nden Fidan Dikme Kampanyası

Saadet Partisi, Bursa, İzmir, Karabük başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde binlerce hektarın zarar gördüğü orman yangınları sonrası, "Senin Fidanın, Hepimizin Yarını" sloganıyla fidan dikme kampanyası başlattı.

Bu kapsamda "fidan.saadet.org.tr" adıyla internet sitesi açıldı. Siteye giriş yapan vatandaşlar, "Bir Fidan da Senin İçin Dikelim" başlığı altında önlerine çıkan formu doldurarak, adlarına fidan dikilmesini talep edebilecek. Diğer yandan Saadet Partisi'nin Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan fidan dikme seferberliği doğrultusunda toprakla buluşturulacak ilk fidanlara, orman yangınlarıyla mücadele ederken şehit düşen işçilerin, AKUT görevlilerinin ve vatandaşların isimleri verilecek.

"Küllerimizden filizleniriz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, partisinin "Senin Fidanın, Hepimizin Yarını" kampanyasını duyurdu. Orman şehitlerine rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Arıkan, şunları aktardı:

"Aziz Milletimiz, ülkemizin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Yüreğimiz yandı. Kahramanlarımızı şehit verdik. Ağaçlarımızla birlikte, nice canlının yuvasını da kaybettik. Fakat biz inanıyoruz ki, umut her zaman vardır. ve biz, tarih boyunca olduğu gibi; 'küllerimizden filizleniriz.' Yaşadığımız bu büyük acı karşısında kayıplarımızı hep beraber telafi etmek, yeşil vatanı büyütmek, yarınlarımıza bir armağan bırakmak amacıyla Saadet Partisi olarak ülke genelinde 'fidan dikme seferberliği' ilan ediyoruz. 'fidan.saadet.org.tr' adresinde bulunan formu doldurun, sizin de adınızı taşıyan bir fidanı toprakla buluşturalım. Bu vesileyle bir kez daha orman yangınları ile mücadele ederken hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. O fidan bugün 'senin', fakat yarın 'hepimizin' olacak." - KAYSERİ