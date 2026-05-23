Saadet Partisi'nden Hedefler ve Riskler

23.05.2026 15:58
Mahmut Arıkan, iktidar hedeflerini anlattı ve Orta Doğu'daki tehditlere dikkat çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Adana ve Osmaniye'de sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Arıkan, Adana'da bir otelde düzenlenen toplantıda, parti çalışmaları kapsamında Türkiye Kalkınma Planı'nı hazırladıklarını söyledi.

İktidar olmaları halinde yapacakları çalışmaları anlatan Arıkan, "İktidara geldiğimizde Türkiye'nin 81 ilinde yapacağımız yatırımlarla gayrisafi milli hasılamızı 528 milyar dolar artıracağız ve 2,5 milyon gencimize istihdam sağlayacağız." diye konuştu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığını belirten Arıkan, şöyle devam etti:

"İsrail dediğimiz terör devletinin esas hedefi bizim topraklarımız. Kimse zannetmesin ki Gazze ile bu işgal, bu haydutluk sınırlı kalacak. Adamlar gizlemiyor, bulunduğumuz coğrafyada Adana, Şanlıurfa, Gaziantep'imize ve Osmaniye'mize göz dikti ve o toprakların kendi toprakları olduğunu iddia ediyorlar. ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Fırat'ın kıyısındaki toprakların İsrail'e ait topraklar olduğunu, eğer ihtiyaç duyulursa İsrail o toprakları ele geçirmek isterse gereken desteği sağlayacaklarını söylüyor. İsrail, Güney Kıbrıs'a 2 bin 500 asker yerleştirdi. Ne için yerleştirdi? Bunu bizim için yerleştirdi, Türkiye'yi tehdit etmek için yerleştirdi."

Arıkan, CHP kurultay davasında çıkan "mutlak butlan" kararına ilişkin, şöyle konuştu:

"Mahkemeler seçimlerin sonucuna etki edebilir mi? Edebilir. Geçmişte bu birçok kez oldu ama demokratik meşruiyetin asla kaynağı olmaz mahkeme kararları. Partisi 4 defa kapatılan bir hareketin genel başkanı olarak bu cümleyi kullanıyorum. Bugün Türkiye'nin önündeki asıl sınav, siyasi rekabetin kurallarını herkes için, 86 milyon insanımız için öngörülebilir, istikrarlı ve tartışmasız hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için yeni bir anayasaya ihtiyaç var mı? Var ama bugün düzenekte yeni bir anayasa yapma ihtimalini çok mümkün görmüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi biz yine bugün halkın iradesinden yana bir duruş ortaya koyduğumuzu ifade ediyoruz."

Programda Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Saadet Partisi Adana İl Başkanı Muhammed Çelebi Keyhıdır da konuşma yaptı.

Arıkan, daha sonra Osmaniye'de partisinin il başkanlığınca bir düğün salonunda STK temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA

