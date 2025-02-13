Saadet Partisi'nden Trump'a Sert Mektup - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi'nden Trump'a Sert Mektup

Saadet Partisi\'nden Trump\'a Sert Mektup

Mahmut Arıkan, Trump'a Gazze planları için uyarıda bulunarak barış çağrısında bulundu.

13.02.2025 18:07
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planları yapan ve Gazze'yi cehenneme çevireceğini iddia eden ABD Başkanı Donald Trump'a mektup yazdı.

Trump'a vatan toprağı ile emlak arsasını birbirine karıştırmaması uyarısında bulunan Arıkan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bay Başkan: Her zamanki hayalperestliğinle Gazzelileri başka ülkelere süreceğini ve Gazze'yi imara açacağını dikte ediyorsun. Vatan toprağı ile emlak arsasını birbirine karıştırma. Bu işler emlakçılık yapmaya benzemez. Gazze'yi, parayla satın alabileceğini sandığın Grönland'la ya da harita üzerinde adını değiştirdiğin Meksika Körfeziyle karıştırma. Senin tarih bilgin olmadığını biliyorum. Hatırlatmak isterim; bu coğrafyaya cehennemi yaşatmaya gelmiş birçok kralın mezarı bile yok. İki seçeneğin var. ya ateşkesi destekleyerek barış ve insanlıktan yana olacaksın, ya da bölgeyi daha büyük bir ateşe sürükleyerek kanlı bir katil olarak anılacaksın. Koltuğunu çektiğin, Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma. Gazze'nin üzerinden ellerini çek! Eğer bölge tarihi ve emperyalizme karşı direniş konusunda bir bilgiye ihtiyacın olursa bizi ara."

Mektup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne de iletildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden Trump'a Sert Mektup - Son Dakika

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