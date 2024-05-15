Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i ziyaret etti

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne davet etti.

15.05.2024 12:18  Güncelleme: 12:22
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Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ederek 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne davet etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse beraberinde, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Meclis Üyeleri Taner Timar, Soner Alkan, Faruk Uluateş, Mehmet Özkul ile birlikte TBMM'de ilk ziyaretini CHP Karabük Milletvekili aynı zamanda TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay oldu. Daha sonra Milletvekili Akay ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda düzenlenen grup toplantısına katıldı. Toplantının ardından Başkan Köse, festivalin kültürel ve sanatsal değerlerin paylaşılması, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemine vurgu yaparak Genel Başkan Özel'i ziyaret ederek etkinliğe katılmaya davet etti. Ziyaret sırasında, Safranbolu'nun tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verildi ve festivalin bölgenin ve Safranbolu Uluslararası platformda tanıtımına büyük katkı sağladığı belirtildi. Özel, Başkan Köse'nin gösterdiği başarılı performans ve sosyal belediyecilik örneklerini sergileyen halkçı belediye çalışmaları üzerine kendisine teşekkür ederken daveti memnuniyetle karşıladı ve festivalin önemini vurgulayarak katılımıyla ilgili olumlu düşüncelerini ifade etti. Ziyaret sonunda Başkan Köse Genel Başkan Özel'e Safranbolu'yu yansıtan yöresel ürünler ve Safranbolu temalı tablo hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiilesonaerdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti - Son Dakika

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