Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, İstanbul, Avcılar, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Koca, Avcılar'daki metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika

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