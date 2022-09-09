Bakan Koca, Avcılar'daki metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Koca, Avcılar'daki metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını açıkladı

09.09.2022 22:20
Bakan Koca, Avcılar'daki metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananlara ve İstanbul halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İstanbul Avcılar E5 Karayolunda 4 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 50 kişi yaralanmıştır. Hastanelerimize nakledilen yaralıların tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, İstanbul, Avcılar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Koca, Avcılar'daki metrobüs kazasında 50 kişinin yaralandığını açıkladı - Son Dakika

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