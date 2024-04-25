Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin aşı üretim üssü olan merkezin açılış tarihini açıkladı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin aşı üretim üssü olan merkezin açılış tarihini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye\'nin aşı üretim üssü olan merkezin açılış tarihini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etabının inşaatının tamamlanarak, yıl sonuna kadar açılmasının planlandığını açıkladı. Merkezde Türkiye'nin aşı alanında söz sahibi bir ülke olması hedefleniyor ve aşıların yerli ve milli olacağı belirtiliyor.

25.04.2024 10:16
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet verecek Hıfzıssıhha- Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etabının inşaatının tamamlanarak, yıl sonuna kadar açılmasının planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin "aşı üretim üssü" için çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek olan Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı yakında tamamlanıyor" ifadesini kullandı.

İnşa çalışmaları hızla devam eden merkezde Türkiye'nin aşı alanında söz sahibi bir ülke olmasının planladığını belirten Bakan Koca, "Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek" dedi.

İlk etabın yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor

Merkezin inşa çalışmalarının üç etapta ilerlediğini vurgulayan Bakan Koca, "İlk etabın inşaatı tamamlanma noktasına gelirken, bazı araştırma, üretim laboratuvarlarını içerisine alan bölümün yıl sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor. Merkez inşaatının ikinci etabında ise aşı üretim tesisleri yer alacak. Üçüncü etapta cihazların montajı ve ruhsatlandırılması işlemleri yapılacak" dedi.

Aşıların "yerli ve milli" olacağına dikkati çeken Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı, yeni Hıfzıssıhha Merkezi ve Türkiye'de aşı üretim süreçleriyle ilgili bilgi birikimine sahip bilim insanlarıyla bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, yerli üretim imkanlarını geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Öncelikli olarak çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi üç aşının teknoloji transferiyle Türkiye'de üretimi planlanıyor."

Bakan Koca, merkezin faaliyete geçmesiyle birlikte 2028'den itibaren bağışıklama programındaki aşıların yüzde 86'sının Türkiye'de üretilmesinin planlandığını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin aşı üretim üssü olan merkezin açılış tarihini açıkladı - Son Dakika

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