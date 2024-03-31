Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar\'da oy kullandı

Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Bakan Koca, "Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi. Eşi Hale Koca ile birlikte oy kullanmak için gelen Fahrettin Koca, 3305 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bakan Koca açıklamasında, " İstanbul'umuzun, tüm şehirlerimizin yerel yönetimler için yapacağı tercihin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Demokratik bir halk olarak oyunu kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy kullanmak şehirlerimiz için bir sorumluluktur. Yönetimde özellikle halkın iradesi esastır. Demokraside seçen seçilenden üstündür. Seçim sonuçlarının şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL