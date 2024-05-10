Sağlık Bakanı Koca, MHRS'deki düzenlemeleri değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Koca, MHRS'deki düzenlemeleri değerlendirdi

Sağlık Bakanı Koca, MHRS\'deki düzenlemeleri değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışmalar analiz edildi. Toplantıda, hizmetlerin kapasiteleriyle ilgili verimli kullanımı ve randevu sistemi üzerinde yapılabilecek iyileştirmeler ele alındı.

10.05.2024 20:38
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemelere yönelik çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili İstanbul'daki çalışma toplantısının dördüncüsünün Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Koca, "Toplantıda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, MHRS'deki düzenlemeleri değerlendirdi - Son Dakika

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