Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranı düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin yoğun bakımlarındaki doluluk oranlarına ilişkin, "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71." dedi.
Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Hastanelerde özellikle yoğun bakımlarda yaşanan yer sorunu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Koca, "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. 3-4 hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83'e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71." cevabını verdi.
İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranının yüzde 71 olduğu bilgisini paylaşan Koca, "Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şu an için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65." diye konuştu.
Bakan Koca, bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarının gösterdiğini vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.
"Personel alımı imzalandı"
Yeni sağlık çalışanı istihdamının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam, gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.
Personel alımına ilişkin bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Koca, şunları kaydetti:
"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."
Fahrettin Koca, bir başka gazetecinin, "Yeni bir şehir hastanesi var mı?" sorusu üzerine ise birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesinin tam kapasite ile hizmete alınacağını söyledi.
Hastanenin hasta kabulüne başladığını anımsatan Koca, "Muhtemelen önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak." açıklamasında bulundu.
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