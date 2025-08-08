Sağlık Bakanı Memişoğlu, Artvin'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Artvin'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu Açıklaması

08.08.2025 20:33
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizim yapmamız gereken esasında yeniden güçlü olmak, birbirimize sarılmak, üretmek, çalışmak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bizim yapmamız gereken esasında yeniden güçlü olmak, birbirimize sarılmak, üretmek, çalışmak. Tabii ki farklılıklarımız var, farklı düşüncelerimiz de var. Biz gerçekten iyilik tarafıysak bugün birbirimize sarılıp, birbirimizle birlikte hareket ederek, güçlü olarak, bu kötülüğün üstesinden gelmemiz lazım" dedi.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"na katılan Memişoğlu, Türkiye'nin son 23 yılda büyük bir kabuk değişimi ve büyük bir gelişim yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülke haline geldiğini ifade eden Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizler gibi neferlerin büyük gayretleriyle bugün Türkiye dünyada politikaları oluşturabilen, kendi insanıyla, kendi bilgisiyle, kendi gücüyle bir yeri olan bir ülke haline geldi. Biz toplum olarak, medeniyet olarak son 200 yıldır olan 'üstümüzdeki toprağı attık' demektir." diye konuştu.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" mesajını hatırlatarak, "Bu iddiada şudur, biz artık medeniyetimiz olarak yeniden ayağa kalkıyoruz. Olan düzenin değişmesi gerektiği iddiasıdır. Bunun arkasında her birinizin büyük emeği var." dedi.

Dünyada insanların ve bebeklerin öldüğünü, kötülük medeniyetinin hakim olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kötülük medeniyeti maalesef kendi çıkarı için veya kendisine kazanç elde edecek en küçük bir şeyde malesef insanlığı yok sayıyor. Devletleri, milletleri birbirine kırdırabiliyor. Bugün gördüğünüz gibi birçok yerde çatışmalar oluşturarak o çatışmalardan birçok gelir ve avantaj elde ediyor. Bu kötülüğün, medeniyetin hakimiyetini devam ettirmek istiyor. Biz ne yaparsak yapalım kötülük işini yapacak esasında."

"Bu kötülüğün üstesinden gelmemiz lazım"

Memişoğlu, iyilikten yana olanların dünyaya her zaman barış ve huzur getirdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim yapmamız gereken esasında yeniden güçlü olmak, birbirimize sarılmak, üretmek, çalışmak. Tabii ki farklılıklarımız var, farklı düşüncelerimiz de var. Biz gerçekten iyilik tarafıysak bugün birbirimize sarılıp, birbirimizle birlikte hareket ederek, güçlü olarak, bu kötülüğün üstesinden gelmemiz lazım. Onun için bazen farklılıklarımız olabilir, kızgınlıklarımız olabilir. Biz birbirine sarılıp, yeniden güçlü olmak zorundayız. Neden diyeceksiniz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil'. O nedenle, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, birbirimize sarılacağız, birlik halinde hareket edeceğiz."

Dünyanın iyilik tarafına ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "Bizim insani medeniyetimize, insanları can olarak gören, onları bir hayat olarak gören, onlara nasıl iyilik yapacağını gören bir medeniyete, bir bakış açısına, bir iktidara, bir ülkeye, bir topluma ihtiyacı var. O nedenle bizler bugün burada çabalıyorsak, bu iddianın gerçekleşmesi için ve gerçekten dünyaya huzur gelmesi için çabalıyoruz." dedi.

"Birbirimizin hatasını değil, birbirimizin açığını kapatarak birbirimize sarılmamız lazım" ifadesini kullanan Memişoğlu, şöyle devam etti:

" Bugün Suriyeli kardeşlerimize yardım ettiysek, bunlara insan olduğu için yardım ettik. Bugün Iraklı kardeşlerimize yardım ediyorsak, onları insan olarak gördüğümüz için yardım ettik. Bugün Azeri kardeşlerimize yardım ediyorsak, Azeri Türklerine yardım ediyorsak, kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Bugün Ukraynalılara ve Ruslara yardım ediyorsak, onları insan olarak gördüğümüz için yapıyoruz. Onların kavgasından veya birbirini kırmasından bir gelir elde edeceğiz, kazanç elde edeceğiz diye yardım etmiyoruz. Onun için bizler iyilik tarafı olarak birbirimize sarılmamız lazım."

"Hep beraber çalışacağız ve daha çok üreteceğiz"

Günübirlik kazançlar ya da menfaatlerle hareket etmeyecek bir nesil bulunduğunu aktaran Memişoğlu, "Bizler o kabuğu kırmak için bir şans yakalamış nesiliz. İnşallah onu, o şansı değerlendiririz. Onun için hep beraber çalışacağız ve daha çok üreteceğiz. Bizler kırgın olan veya farklı düşünmeye meyletmemiş ama kenarda duran bütün herkesi toparlayıp sarılmamız lazım. Kimlere? İyilik tarafında olan insanlara. O gerçekten bebeklere üzülen, şu dünyanın materyali sadece para tarafına, ticaret tarafına bakan değil, insani tarafa bakan her insanı yanımıza çekmek zorundayız." diye konuştu.

Programa AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir ile partililer katıldı.

Bakan Memişoğlu, programın ardından valilikte düzenlenen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri" toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Artvin'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Artvin'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"nda konuştu Açıklaması
