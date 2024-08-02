Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bayburt'ta sağlık sorunlarının çözüldüğünü söyledi

Politika

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt'un sağlıkla ilgili birçok sorununun çözüldüğünü gördüklerini söyledi.

Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

AK Parti ve MHP İl Başkanlıklarına da ziyaret gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Memişoğlu, gazetecilere, şehir değerlendirmelerine Bayburt'la devam ettiklerini, Çoruh Nehri'nin güzel şehri Bayburt'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Bayburt'ta eski hastaneyle ilgili sağlık planlamasının yapıldığını belirten Memişoğlu, "Bayburt'un sağlıkla ilgili birçok sorununun çözüldüğünü görüyoruz. Sayın Valimiz, Vekilimiz, Belediye başkanımız ve il sağlık müdürlüğümüz koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Memişoğlu, Bayburt'un sağlık hizmetlerinin iyi sunulduğu bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

Hastane ziyaretinde Bakan Memişoğlu'na Vali Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ve diğer ilgililer eşlik etti.