Sağlık Bakanı Memişoğlu Expomed Fuarı\'nda

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Expomed Eurasia Fuarı açılışına katıldı.

İstanbul Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, sağlık sektöründe kullanılan ürünlerinin tanıtıldığı Expomed Eurasia Fuarı açılışı gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin de katıldığı açılışa Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'da katıldı. Açılış kurdelesi kesilmesinin ardından Bakan Memişoğlu fuar alanını gezdi.

Türkiye'nin sektörde üretim noktasındaki önemine atıfta bulunan bir konuşma yapan Bakan Memişoğlu, " İnsan gücü olarak Türkiye gerçekten çok şanslı. Ben Sağlık Bakanı olarak insanımıza hep güvendim ve karşılığını da aldım. Bakıyoruz gerçekten insan gücü olarak Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Alt yapıya da baktığın zaman, bilişim alt yapısından fiziki alt yapısına kadar, teknoparklarından bütün teknolojiyi üretebilecek ham maddesine kadar her türlü gücü de var. Üçüncü olarak da finansal tarafı var. Siz ilk iki ile finansal tarafı kapatabilecek güce sahipsiniz. Artık Türkiye öyle bir yerde ki ulaşılabilirlik anlamında da ve bütün kavşak noktaların kesiştiği lojistik maliyetinin düşük olduğu bir noktadayız. Bugün dünyaya baktığınız zaman hem kalite hem fizibilite anlamında hem maliyet anlamında dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesiyiz. Bazı ülkeler bazı şeyleri üretiyor ama onların kalite standartları yok. Bazı ülkelerin kalite standartları var ama inanılmaz maliyetle üretebiliyorlar. Biz bunların ikisini de yapıyoruz hem maliyeti düşük hem kalitesi yüksek ürünlerde üretebiliyoruz" dedi. - İSTANBUL