Sağlık Bakanı’ndan Yaşam Memnuniyeti Açıklaması

18.02.2026 14:31
Bakan Memişoğlu, sağlık memnuniyetinin yüzde 69,4'e yükseldiğini duyurdu ve hedeflerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına ilişkin, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' hedeflerimizle milletimize daha güçlü, daha erişilebilir ve daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Memişoğlu, NSosyal hesabından, TÜİK'in açıkladığı 2025 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlıkta memnuniyet çıtasını yükseltmeye devam ettiklerini ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı son bir yılda 6,2 puan artarak yüzde 69,4'e yükseldi. Şehir hastanelerimizde yüzde 70,8, kamu hastanelerimizde yüzde 71,2, aile sağlığı hizmetlerimizde ise yüzde 70,1 memnuniyet oranına ulaştık. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' hedeflerimizle milletimize daha güçlü, daha erişilebilir ve daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

