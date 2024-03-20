Sağlık Bakanı: Şehir hastaneleri Türkiye\'nin dörtte birini tedavi ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan şehir hastane sayılarının arttığını vurgulayarak, "Şu an tamamlanmış 24 şehir hastanesi var. Şehir hastanelerimiz bütün Türkiye'de bakılan hastaların dörtte birini tedavi etmektir. Yani hastaların dörtte biri artık şehir hastanelerimizde tedavi ediliyor. Yapımı devam eden ise 14 tane daha Şehir Hastanemiz var" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'nın Kulu ilçesinde bir dizi ziyaretlerin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesi açılış törenine katıldı.
Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkla ilgili özellikle her geçen gün dünyada sayılı ülkeler arasında yer aldıklarını belirterek, "Bu toprakların bir evladı olarak baba ocağındayım. Sağlıkla ilgili özellikle her geçen gün dünyada sayılı ülkeler arasında olmaya başladık ve her geçen gün, özellikle pandemi ülkelerin sağlık sistemini test etme dönemiydi. Bu anlamda Türkiye 45 milyon vatandaşıyla birlikte bu mücadeleyi başarılı ileri ülkelerin yaşadığı sorunları yaşamadıkları gibi, başarıyla tamamlamış oldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehir hastaneleri başta olmak üzere sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğunu hepimize ve dünyaya göstermiş oldu. Şu an tamamlanmış 24 şehir hastanesi var. Şehir Hastanelerimiz bütün Türkiye'de bakılan hastaların dörtte birini tedavi etmektir. Yani hastaların dörtte biri artık şehir hastanelerimizde tedavi ediliyor. Yapımı devam eden ise 14 tane daha şehir hastanemiz var. Merkezi bütçeyle devam eden projeleri devam eden ise 3 tane Şehir Hastanemiz var. Bütün 30 büyük şehrimizde şehir hastaneleri yapılmak üzere bir plan yaptık. Konya'mızda ise geçen hafta Cumhurbaşkanımız müjdesini vermişlerdi. İkinci şehir hastanemizi yapıyoruz. Dutlukır denilen bölgede bin yataklı, bin yataklı olarak söylüyorum ama bin 500 yataklıya çıkacak. Bin 500 yataklı şehir hastanesini yapıyor olacağız. Özellikle şehir hastaneleri yaparken bütün altyapısı ve birimleriyle yetkin olan hastanın bir başka merkeze veya ile sevk edilmediği hastaneler olarak planlıyoruz. Bu anlamda Konyamız 2'inci şehir hastanesine kavuşmuş olacak. İkinci bir müjdemiz ise bakanlığımızın bir Ağız Diş Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastaneleri yok. Bununla ilgili yeni hastane ve merkezlerimiz var ve üniversitelerimizde eğitim araştırmalar var. Biz bakanlığımıza ait 5 ilde diş ve ağız diş ağız diş hastalıkları eğitim araştırma merkezi olarak 5 ilde planladık. Bu 5 ilden birisi de Konya'mız olacak. Bununla ilgili de millet bahçesinin yanında 80 dönümlük arazi üzerinde" diye konuştu.
Konya Valisi Vahdettin Özkan ise yaptığı konuşmada, "Hastane aslında bölge hastanesi mahiyetinde iyi organize olmuş hem Kulu'muzda hem Konya'mızda hem de bu yol güzergahından geçen hastalara hizmet etmektedir. Sağlık kamu hizmetinin etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bütün insanlarımızın beden ve ruh sağlığının teminine yönelik bu kutsi hizmet sürdürülebilir olması önemli. Gerçekten mali sürdürülebilirlik açısından, güçlü sağlık sistemi bunu da daha da güçlendirmek için Sağlık Bakanımızın rehberliğinde ilgili bütün paydaşlar bütünüyle koşarak bu hizmeti vermektedir" dedi. - KONYA
Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı: Şehir hastaneleri Türkiye'nin dörtte birini tedavi ediyor - Son Dakika
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