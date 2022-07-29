Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak

29.07.2022 01:29
Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yapacak. Elaman temininde güçlük çeken çeşitli birimlere 2022 yılı sonuna kadar 19 bin 694 uzman tabip, 7 bin 114 tabip, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 1 diş tabibi, 1 diyetisyen, 3 hemşire, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecek. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık Bakanlığı, 27 bin sözleşmeli personel alımı yapacak - Son Dakika

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