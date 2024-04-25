Sağlık sektöründe 62 milyar liradan fazla yatırım harekete geçirildi - Son Dakika
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Politika

Sağlık sektöründe 62 milyar liradan fazla yatırım harekete geçirildi

Sağlık sektöründe 62 milyar liradan fazla yatırım harekete geçirildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geçtiğimiz yıl sağlık sektöründe 404 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek, 62 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdiklerini ve yaklaşık 11 bin nitelikli istihdamın önünü açtıklarını söyledi. Bakan Kacır, sağlık sektöründe yeni yaklaşımlar sunan, çözümler üreten ve dinamik bir sağlık ekosistemi oluşturan ülkelerin etkili olacağını belirtti.

25.04.2024 17:24
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sadece geçtiğimiz yıl sağlık sektöründe 404 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek, 62 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 11 bin nitelikli istihdamın önünü açtık" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Yaşam Bilimleri KOBİ'leri İçin Küresel Rekabetçiliğe Doğru Ar-Ge Destek Laboratuvarlarına Destek Projesi lansman programı düzenlendi. Lansmana Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve araştırma görevlileri katıldı. Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Global pazar büyüklüğü 2027 yılında 10 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen sağlık sektöründe yalnızca eski sorunlara yeni yaklaşımlar sunmakla kalmayan, aynı zamanda sağlık sektörünü ve teknolojilerini yeniden tanımlayan, çözümler üreten, daha dinamik, gelişmelere hızlı yanıt veren bir sağlık ekosistemi oluşturan ülkeler etkili olacak. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmet sunma kapasitesini geliştirmesi için bu dönüşümü bir fırsat penceresi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"62 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik"

Yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Kacır, "Sadece geçtiğimiz yıl sağlık sektöründe 404 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek, 62 milyar liradan fazla yatırımı harekete geçirdik ve yaklaşık 11 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 22 milyarı geçen 56 yatırım projesini destekliyoruz" dedi.

"17 bine yakın kişiye toplam 41 milyar lira destek sağladık"

Kacır, "Bugüne kadar teknoparklarımızdaki 3 bin 700'den fazla teknoloji girişiminin sağlık teknolojileri alanındaki 21 binin üzerinde projesine destek verdik. TÜBİTAK destek programlarımızda Ar-Ge ve yenilik konu başlıkları altında sağlık sektöründeki çalışmalara öncelik veriyoruz. TÜBİTAK burs ve destek programlarımız kapsamında son 22 yılda sağlık alanında 9 bin 500'den fazla projeye ve 17 bine yakın kişiye toplam 41 milyar lira destek sağladık. Sağlık teknolojilerinde nitelikli Ar-Ge çalışmalarına imza atarak sağlıkta yeni çözümlerin geliştirmesi yolunu açtık. Üniversitelerin akademik potansiyelini, insan kaynağını ve altyapısını girişimcilik kültürüyle buluşturarak, disiplinler arası işbirliğini harekete geçirdik" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık sektöründe 62 milyar liradan fazla yatırım harekete geçirildi - Son Dakika

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