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Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi - Son Dakika

Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi

12.12.2021 09:07

Sağlıkçıların "Maaş zammı ve ek göstergede ayrım yapılmasın" sloganı ile iş bırakma eylemi yaptığı doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler, TBMM Sanayi Komisyonu'na geri çekildi. Geri çekilen düzenleme, 12 Aralık tarihinde tekrar görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.

KOMİSYON BUGÜN TOPLANIYOR

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doktor ve diş hekimlerine ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler ihdas edilmişti. Bu maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın imzasıyla komisyona çekildi. Komisyon konuyla ilgili 12 Aralık tarihinde toplanacak.

SAĞLIKÇILAR EYLEM YAPMIŞTI

Meclis'te görüşülen torba yasaya ek bir madde koyarak pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5 bin lira zam yapıldığı duyuruldu. Düzenlemenin kabul edilmesiyle pek çok sağlık çalışanı sosyal medya hesabından tepki gösterip iş bırakacağını söyledi. Başta ebe ve hemşire gibi hekim olmayan sağlıkçılar zam dışı kaldıkları için düzenlemeyi eleştirirken hekimler de nasıl bir zam alacaklarını anlamadıklarını kaydetti.

Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi
Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi

Ticaret, Enerji, Aralık, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlıkçıların isyanı işe yaradı! Ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler komisyona geri çekildi - Son Dakika
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