Şahin: Karanlık Zihinlerin Devri Kapandı - Son Dakika
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Politika

Şahin: Karanlık Zihinlerin Devri Kapandı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı eleştirerek vesayet iddialarını reddetti.

05.12.2024 18:47
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Her türlü karanlık zihniyetin sefil temsilcileri unutmasınlar ki, artık kendilerinin devri kapandı. İstismar siyasetinin, vesayet hayallerinin Türkiye'nin aydınlık yarınlarında yeri yoktur ve olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şahin, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'in bir gazetede yayımlanan köşe yazısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, şunları kaydetti:

"Geçmişinde CHP kartviziti bulunan, 'Laik olmayan insan değildir' hezeyanı ile maruf, eski Anayasa Mahkemesi Başkanlarından Yekta Güngör Özden, köşe kaptığı bir ulusal gazetede karanlık dönemlerden kalma alışkanlığıyla, ordunun sessizliğinden dem vurup göz bebeğimiz silahlı kuvvetlerimizi istismar ederek darbe çağrısında bulunmuş.

Üstelik Mustafa Kemal'i de kirli emellerine alet etmiş. Herkes şunu çok iyi bilsin ki; artık eski Türkiye yok. 'Genç subaylar rahatsız' manşetlerinin atıldığı, 'Ordu göreve' pankartlarının açıldığı günler artık geride kaldı. Her türlü karanlık zihniyetin sefil temsilcileri unutmasınlar ki, artık kendilerinin devri kapandı. İstismar siyasetinin, vesayet hayallerinin Türkiye'nin aydınlık yarınlarında yeri yoktur ve olmayacaktır."

Kaynak: AA

Yekta Güngör Özden, Anayasa Mahkemesi, Fatih Şahin, Politika, AK Parti, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Şahin: Karanlık Zihinlerin Devri Kapandı - Son Dakika

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