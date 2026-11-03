Şahinbey Meclisi 7 maddenin 6'sını İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale etti - Son Dakika
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Şahinbey Meclisi 7 maddenin 6'sını İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale etti

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Şahinbey Meclisi 7 maddenin 6\'sını İmar ve Bayındırlık Komisyonu\'na havale etti
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Şahinbey Meclisi 7 maddenin 6\'sını İmar ve Bayındırlık Komisyonu\'na havale etti
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Şahinbey Belediye Meclisi'nin kasım ayı 1'inci birleşimi, Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı. Gündeme alınan 7 maddenin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1'i Plan Bütçe Komisyonu'na havale edildi; ikinci oturum 5 Kasım 2026'da yapılacak.

Şahinbey Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 1'inci birleşimi Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 7 maddenin 6'sı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1'i Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısı 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Kaynak: İHA
Meclis BaşkanıŞahinbeyPolitikaGüncelSon Dakika

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