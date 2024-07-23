Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuşma süresi kısıtlandı - Son Dakika
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Politika

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuşma süresi kısıtlandı

AK Parti Grubu tarafından verilen bir önergeyle, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde komisyon üyesi milletvekillerinin konuşma süresi 4 dakika, üye olmayan milletvekillerinin ise 3 dakika olarak kısıtlandı. Kabul edilen önergeye muhalif milletvekilleri tepki gösterdi.

23.07.2024 13:11
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Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü komisyonun, üye milletvekillerinin konuşma süresinin kısıtlanmasına ilişkin AK Parti Grubu tarafından verilen önerge kabul edildi.

İlk 7 maddesi kabul edilen sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, AK Parti Grubu'nun önergesiyle başladı.Kabul edilen önergeye göre, komisyon üyesi milletvekillerinin konuşma süresi 4 dakika, üye olmayan milletvekillerinin ise 3 dakika şeklinde kısıtlandı. Yasa teklifine muhalif milletvekilleri, kabul edilen önergeye tepki gösterdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuşma süresi kısıtlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuşma süresi kısıtlandı - Son Dakika
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