Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi görüşmelerinde konuşma süresi kısıtlandı

Politika

Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşüldüğü komisyonun, üye milletvekillerinin konuşma süresinin kısıtlanmasına ilişkin AK Parti Grubu tarafından verilen önerge kabul edildi.

İlk 7 maddesi kabul edilen sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, AK Parti Grubu'nun önergesiyle başladı.Kabul edilen önergeye göre, komisyon üyesi milletvekillerinin konuşma süresi 4 dakika, üye olmayan milletvekillerinin ise 3 dakika şeklinde kısıtlandı. Yasa teklifine muhalif milletvekilleri, kabul edilen önergeye tepki gösterdi. - ANKARA