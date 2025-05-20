Sahte Bal Sorunu Meclis Gündeminde

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Sahte bal üretimi yapan firmaların varlığını sürdürdüğünü, yaptırımların yeterli etkiyi yapmadığını görüyoruz. Vatandaşın gerçek bala erişimini sağlayacak önlemler geliştirilmelidir." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 Mayıs'ın, Dünya Arı Günü olduğunu belirterek, Türkiye'deki arıcılık sektörünün sorunlarını anlattı.

Ülke genelinde 100 bine yakın bal üreticisinin bulunduğunu, koloni sayısının da 9 milyona ulaştığını ifade eden Gürer, yıllık bal üretiminin 120 bin tona çıktığını ve bunun da 10 bin tonunun ihraç edildiğini aktardı.

Son yıllarda artan denetimlere rağmen sahte bal sorununun çözülemediğini dile getiren Gürer, "Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listelerinde en çok sahte bal yer alıyor. Tüketicinin, balın sahte olup olmadığını ilk anda saptaması olası değil, laboratuvarda incelenmesi gerekir. Sahte bal üretimi yapan firmaların varlığını sürdürdüğünü, yaptırımların yeterli etkiyi yapmadığını görüyoruz. Vatandaşın gerçek bala erişimini sağlayacak önlemler geliştirilmelidir." diye konuştu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TAB) sahte bal konusunda çalışma yürüttüğünü, ancak Tarım ve Orman Bakanlığının da denetimleri artırması gerektiğini kaydeden Gürer, arıcılara verilen desteklerin de artırılmasını istedi.