Başkan Er: "En büyük yatırımı gençlik ve spora yapıyoruz" - Son Dakika
22.02.2026 14:26  Güncelleme: 14:27
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, engelli bireylerin istihdamını desteklemek ve sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla EKPSS kursunu ziyaret etti. Eğitime yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını belirten Er, gençlik ve spora büyük yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eğitime yönelik ciddi çalışmalarının olduğunu ifade ederek, "En büyük yatırımı gençlik ve spora yapıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak ve kamu kurumlarında istihdamını desteklemek amacıyla ücretsiz olarak belediye tarafından verilen EKPSS kursunu ziyaret etti.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursunda eğitim gören kursiyerlere bir araya gelen Başkan Er, kursların faydasına değinerek, aldıkları eğitim sayesinde birçok kişinin sınavları kazandığını belirtti.

Matematik dersine kursiyerlerle birlikte katılan Başkan Er, ayrıca kursiyerlerle birlikte tahtada denklem sorusunu da çözdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e kurstan dolayı teşekkür eden kursiyerler, "Öğretmenlerimiz çok iyi. Kurs çok faydalı. Bizde iyi bir şekilde kurstan faydalandık. Bize sağladığınız imkanlardan ve ilginizden dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.

Eğitime yönelik çok ciddi çalışmalarının olduğunu ifade eden Başkan Er, "E-KPSS Kursumuzda 160 engelli kardeşimiz, hayallerine uzanan yolda azimle, sabırla ve büyük bir inançla emek veriyor. Evlatlarımızın gözlerindeki umut, yüreklerindeki kararlılık ve gösterdikleri gayret; yarınlara dair inancımızı her geçen gün daha da büyütüyor. Onların her adımında, her mücadelesinde yanlarında olmak; ideallerine giden bu yolda en yakın yol arkadaşı ve en güçlü destekçisi olmak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Kursumuza katılarak E-KPSS'de başarı elde eden ve istihdama kavuşan her bir gencimizin hikayesi; sadece bir sınav başarısı değil, aynı zamanda azmin, inancın ve birlikte yürümenin en güzel tezahürüdür. Onların sevinci, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Dijital dershanemiz var. İmkanı olmayan öğrencilerimizin sınav ücretlerini karşılıyoruz. Ücretsiz kitap desteği veriyoruz. Deneme sınavları yapıyoruz. En büyük yatırımı gençlik ve spora yapıyoruz. Bölgenin en büyük kütüphanesini inşa ediyoruz. Kütüphanemiz 7/24 açık kalacak, güvenli bir yer olacak. Kütüphanemizde 50 bin kitap olacak, çocuklarımız rahatça ders çalışabilecek. Çocuklarımızın keyifle çalışacağı bir ortam olacak. Günün belli saatlerinde çay, şu, kahve ve çorba ikramlarımız olacak. Bunun yanında çocuk kütüphanesi ve kitap kafeler yapacağız" dedi.

Malatya'nın inşa sürecinin tamamlanmasının ardından eskisinden daha güzel olacağını dile getiren Başkan Er, "Malatya'da 50'ye yakın gençlik ve spor tesisi yapıyoruz. 5 büyük spor kompleksi inşa ediyoruz.

Kentin her noktasında gençlik ve spor tesislerimiz yükseliyor. Birkaç aya kadar tesislerimiz tam anlamıyla ortaya çıkacak. Sizler için elimizden gelen ne varsa yapacağız" şeklinde konuştu.

Kursun faydasını gördüğünü ifade eden kursiyer Sare Yetiş, "Önceki sınavlarda başarısız oldum ama bu kurs sonrası ümitliyim" diyerek, Başkan Sami Er'e teşekkür etti. Başkan Er ise, "İnsanların mutluluğunu görmek bizi de mutlu ediyor" diye konuştu. - MALATYA

