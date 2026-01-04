Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye\'nin aleyhine işliyor

Terör örgütü SDG, askeri entegrasyon sürecine yönelik görüşmeler kapsamında terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi ile diğer sözde yöneticiler Sozdar Derik ve Sipan Hemo'nun yer aldığı bir heyetin Şam'da Suriye yönetimi yetkilileriyle temaslarda bulunduğunu açıkladı.

ŞAM'DA YPG İLE SURİYE YÖNETİMİNİN GÖRÜŞMESİNDEN SONUÇ ÇIKMADI

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG arasındaki görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı belirtildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak, PKK/YPG ile yapılan görüşmelerin, 10 Mart mutabakatının uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç doğurmadığını söyledi. Söz konusu kaynak, tarafların ilerleyen dönemde yeni toplantılar düzenlenmesi konusunda anlaştığını aktardı.

TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, toplantıda YPG'nin Suriye yönetimine sunduğu talepleri aktardı. Suriye yönetiminin söz konusu talepleri kabul etmediğini belirten Tayyar, sürecin Türkiye aleyhine işlediğini savundu.

"YPG'NİN EK TALEPLERİNE SURİYE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKTI

Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Suriye'deki toplantıda YPG, yine yan çizdi, daha önce altına imza attığı 10 Mart Mutabakatı'na ek talepler önerdi. YPG'nin Suriye ordusunda 3 tümen olarak varlığını koruması, sınırlarda kontrol görevinin sürmesi, petrol ve doğalgaz payının güvence altına alınmasını istedi.

Suriye şiddetle karşı çıktı, anlaşma olmadığını resmi olarak duyurdu. Buna rağmen YPG, taleplerini kabul edilmiş gibi sundu, küçük detaylar için görüşmelerin süreceği yalanını yaydı.

"SÜREÇ TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE İŞLİYOR"

Yeni bir durum yok. YPG zaman kazanmaya çalışıyor. İlginçtir, sürekli ayak sürümesine rağmen ek süre kazanmayı da başarıyor! Defalarca yazdık, çizdik, tekrar edeyim, geçen her dakika Suriye'deki belirsizliği arttırıyor, süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor. Maalesef…"