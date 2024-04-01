Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan Seçildi

SAMSUN (İHA) – Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bağlı Samsun İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlık Seçimi'nde Halit Doğan, geçerli sayılan 784 bin 49 oyun 330 bin 636'sını alarak başkan seçildi.
Samsun'da 1 milyon 39 bin 463 seçmen, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 656 sandıkta oy kullanma hakkına sahipti. YSK'nın resmi sonuçlarına göre bu seçimlerde 1 milyon 39 bin 463 seçmenden 833 bin 690'ı sandık başına gitti. İtiraz edilmeden geçerli sayılan oy pusulaların sayısı 776 bin 230 olarak açıklanırken, İtiraz üzerine geçerli sayılan ve hesaba katılan oy pusulaların sayısı ise 7 bin 819 oldu. Geçersiz sayılan veya hesaba katılmayan oy pusulaların toplamı da 49 bin 641 olarak kayıtlara geçti.
Halit Doğan, 784 bin 49 oyun 330 bin 636'sını alarak başkan seçildi
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri'nde 21'i partilerden 2'si bağımsız olmak üzere toplam 23 isim yarıştı. İl Seçim Kurulu'nun resmi sonuçlarına göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'nin adayı Halit Doğan 330 bin 636 oyla kazandı. Ayrıca seçime parti çatısı altında giren adaylardan İYİ Parti Adayı Nilay Tüfekçi 110 bin 692 oy, Memleket Partisi Adayı Seyit Ahmet Koçak 2 bin 119 oy, Anavatan Partisi Adayı İbrahim Günal 85 oy, DSP Adayı Mustafa Arlı bin 293 oy, YRF Adayı Adem Güney 98 bin 280 oy, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Adayı İnci Aydın bin 88 oy, TKP Adayı İsa Şahin 839 oy, Zafer Partisi Adayı Bozkurt Oğuz Sınar 11 bin 664 oy, HKP Adayı Reycan Cantaş Çakır 528 oy, TKH Adayı Mehmet Göktepe318 oy, BTP Adayı Lisan Yolay 2 bin 164 oy, Gelecek Partisi Adayı Mustafa Yeşilyurt bin 503 oy, Yeni Türkiye Partisi Adayı bin 453 oy, CHP Adayı Cevat Öncü 211 bin 756 oy, Hür Dava Partisi Adayı Kenan Çil bin 261 oy, Halk ve Özgürlükler Partisi Adayı 453 oy, Demokrat Parti Adayı Timuçin Ük bin 221 oy, Millet Partisi Adayı Şahin Çetin 792 oy, Demokrasi ve Atılım Partisi Adayı Kebire Biber Türk 2 bin 3 oy ve Vatan Partisi Adayı Haydar Çolak ise bin 12 oy aldı.
Seçime bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olarak katılan Ümit Hekim 601 oy alırken, Mustafa Dirim ise bin 568 oyda kaldı. - SAMSUN
Son Dakika › Politika › Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan Seçildi - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camii Kebir'de kıldığı öğle namazının ardından Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, seçim sonuçlarını değerlendirerek tüm hemşehrilerine teşekkür etti ve Aksaray'ın kazandığını belirtti.
Bilecik'te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5. dönemde yeniden muhtar seçildi. Bilecik'te 13 mahallede yapılan seçimlerde 6 mahallede değişim yaşanırken, İlhami Çınar teşekkürlerini iletti. Ayrıca, diğer mahallelerde de yeni muhtarlar belirlendi.
MHP temsilcileri, Ürgüp ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. İtiraz edilen 27 sandıkta 8 bin 952 seçmen kayıtlı. İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirecek. Ürgüp Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ali Ertuğrul Bul kazanmıştı. Açılan sandıkların yüzde 100'ünde Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170 oy alırken, MHP adayı Mustafa Öz 5 bin 134 oy almıştı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Büyükşehir Belediyeleri arasında en yüksek oy oranına sahip olduğu il Trabzon oldu. Trabzon, AK Parti'nin adeta kalesi haline gelmiştir. AK Parti Trabzon İl Başkanı ve seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı, sonuçları değerlendirerek teşekkürlerini iletti. AK Parti Trabzon Milletvekilleri ise sonuçları değerlendirerek gelecek adımları planladıklarını belirtti.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçiminin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Tugay, şu anda resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'de 420 belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığını belirterek, “Önümüzde ne zaman olacaksa o genel seçimi bekliyoruz. İktidarı alacağız ve Türkiye'deki o adil, insanlarımızın hak ettiği yönetimi, insanlara umut verecek yönetimi gerçekleştireceğiz” dedi. CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Bugün 1 Nisan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara yürüyüşünün ilk günüdür” diye konuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?