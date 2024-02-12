Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Görüşülen Maddeleri Komisyonlara Havale Etti

Samsun Büyükşehir Belediye meclis toplantısında görüşülen 52 maddenin tamamı ilgili komisyonlara havale edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. 42 gündem, 10 gündem dışı olmak üzere toplam 52 maddenin gündeme alındığı toplantıda söz konusu maddelerin tamamı oy birliği ile kabul edilip daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi. Başkan Mustafa Demir, maddelerin gündeme alınmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"Gönlüm Halit Doğan'ın kazanmasından yana"
Gönlünün Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan'ın kazanmasından yana olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Bir sonraki Mart ayındaki meclis toplantısı ile birlikte benim başkanlık dönemimdeki meclis çalışmalarım son buluyor. Seçim sathındayız. Samsun'da örnek bir çalışmaya imza attık. Tarihi bir dönemi yaşadık. Samsun'da aldığımız bayrağı çok iyi bir yere taşıdık. Benim dışımda birçok ilçe belediye başkanımızın da Mart ayından itibaren görevi sona ermiş olacak. Bunlar kamu hizmetleri. Millete hizmet etmek için ve Allah rızası için yapılan makamlardır. Ben öyle inanıyorum. Siyasette 30 yılımı doldurdum. Oy veren, vermeyen kimseyi rahatsız edecek bir olguda olmadan gece-gündüz görevimizi ifa ettik. Samsun'da çok önemli hayırlara imza attık. Gönül huzuruyla temennin odur ki Halit Doğan kardeşim büyük bir oy oranı ile başkan seçilir. Devam eden ve hazırlanan projeler dahil kendi projeleriyle birlikte halkımıza hayırlı hizmetlere vesile olacaktır" dedi.
"Her sözümü tutmanın gururunu yaşıyorum"
Hiçbir ihmale bilerek sebep vermediğini ve vicdanının rahat olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Başkanlık yarışı çok güzel bir yarış. 31 Mart'ta seçilecek isimleri şimdiden kutluyorum. Gayret edenlerin arkasında olacağımı belirtmek istiyorum. Samsun'un dünyaya örnek olacağına inanıyorum. Bunun geri dönüşü yok. 30 yılı bulan siyasi hayatımda hiçbir ihmale bilerek sebep vermeden vicdanı yaralamayan hiçbir fiiliyatta bulunmadan verdiğim her sözü tutarak yerini getirmenin gururunu taşıyorum. Ömrüm olursa 31 Mart'tan sonra bu görevi devredeceğiz. Samsun emin, vizyoner istikbale yürüyüşünü sürdürecektir" diye konuştu.
"Kim 'illa bu görevi ben yapacağım' derse orada rızanın dışında bir hedef olma ihtimali çok yüksek"
Parti tarafından aday gösterilmeyen ama yine de belediye başkanı olmak için çabalayan ilçe belediye başkanlarına da seslenen Demir, şunları söyledi:
"Ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 5 yıldan sonra bırakıyorum. Bu görevler millete ait görevlerdir. Yüz akıyla, gönül huzuruyla devretmek çok büyük bir güzelliktir. Burada ilçe belediye başkanlarımızdan görevine devam etmeyecek olan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Gönül huzuruyla bu görevi devretmek en güzel şey. Kim 'illa bu görevi ben yapacağım' derse şahsi kanaatim orada rızanın dışında bir hedef olma ihtimali çok yüksek. Biz bu makamların hizmet aracı olduğunu hem yaşarken, hizmeti yaparken hem de bizden sonrakiler için ifade etmekte fayda görüyorum."
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Samsun'da açılışa katılacak
52 maddenin karara bağlanacağı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Son Toplantısı, 16 Şubat'ta Samsun'a gelerek Mert Irmağı'ndaki projenin açılışına katılacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın programının ardından ilk kez saat 16.30'da yapılacak. Meclis toplantıları 5 yıldır her zaman saat 14.00'te yapılıyordu. - SAMSUN
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