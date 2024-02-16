Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısında 55 Gündem Maddesi Karara Bağlandı

Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkalığında yapılan Şubat Ayı Meclis Toplantısında 55 gündem maddesi karara bağlandı.

55 gündem maddesinden oluşan Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Son Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantı'nın başında Erzincan'da meydana gelen maden kazası dolayısıyla üzüntüsünü paylaşan Başkan Demir, meclis üyelerinin kendisine yönelttiği soruları da cevapladı.

Atakum ve Tekkeköy'de satılan taşınmazlarla ilgili muhalefet meclis üyelerinin sorularını cevaplayan Başkan Mustafa Demir, "Atakum'daki tüm yeşil alanları azaltmıyor, arttırıyoruz. Botanik bahçe içerisinde bir şehir planlıyoruz. Atakum'da satışı yapılan taşınmazın metre karesi itibariyle başka bir alanda kullanılma şansı yok. Bizden sonraki yönetim buna karar verecek. Yeşil alanlar yok ediliyor gibi söylemler doğru değil. Atakum'un yeşil alanlarını ne zaman kaybettiğini çok iyi biliyorum. Ben o dönemde meclis üyeliği yapıyordum. Burası yeşil alan olarak kullanılmaya müsait bir yer. Tekkeköy'deki satışa çıkartılan alan da bu kapsamda satışa çıkartıldı" dedi.

"Kürtün Vadisi'nde önceden heyelan görülen yeri n öneri planını Afet İşleri Başkanlığı onaylamış"

Kamuoyunda tartışılan Kürtün Vadisi'ndeki planlar ile ilgili yöneltilen soruları da cevaplayan Başkan Demir, "Kürtün Vadisi ile ilgili planlar komisyonda bekliyor. Uygun görülmesi halinde plan kararı alabiliriz. Bu vadiyle ilgili orada mutlaka plan yapılmalı. Plansız alan kentlerde sıkıntı olan alanlardır. Planı nasıl ve ne için yaptığınıza bağlıdır. O bölgede daha önce yapılaşmaya uygun zemin olmadığı ifade edilmişti. Baktık ki önümüze Afet İşleri Başkanlığı'ndan bir plan geldi. Bizde heyelan görünüyor. Bir inceledik baktık ki yapılan jeofizik etütlerle birlikte Afet İşleri Başkanlığı haklı olarak mühendislik kurallarına uygun öneri planını onaylamış. Murat Kurum bakanken buraya geldiğinde elimizde böyle bir bölge olduğunu, bizde heyelan görünen yerin Afet İşleri Başkanlığı'nda önlemli alana çevrilerek plan kararı verilmiş. O zaman bu yeri yeniden inceleyelim dedik. Bakanlık çalıştı, önünüze gelen plan da o çalışma neticesinde gelen plandır. Orada Kürtün Vadisi büyük ölçüde korunuyor. Kürtün Irmağı'nda yapılaşma yapılamayacak alanlar da plan dışında bulunuyor. Birileri bazı konuları işlemeye çalışıyor. Tüm planları önceden ilan ettik. Kim ne satıyorsa bilerek sattı, kim ne alıyorsa da bilerek aldı. Bizim dışımızda. Plan zaten komisyonda bekliyor. Nerede ne yapılacağından tüm meclis üyelerinin haberi var. Seçimden sonra yeni yönetim gelmesi halinde meclisten kararını alıp, geçirebilir. Başka bir arkadaş aday olarak açıklandı. Yoksa bu mecliste de kararı rahatlıkla alabilirdik. Önümüzdeki yönetim uygun görmesi halinde çalışmayı inceler, kendi iradesini ortaya koyar meclisle birlikte plan kesinleşir veya kaldırılır. Sonuç olarak Kürtün Vadisi'nde yeni bir plan kararı yok. Mevcut planın, 50 binlik planlara işlenmesi meselesidir. Kimse bunun altında başka bir şey aramaya kalkmamalı" diye konuştu.

Başkan Demir, meclisin sonunda ayrıca 27 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Samsun'a geleceğini ve seçimden önceki uygun bir tarihte de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da Samsun'a gelerek programlara katılacağını söyledi. - SAMSUN